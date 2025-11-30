Regresó ayer la selección española femenina a Madrid con la mente puesta en el encuentro de vuelta de la final de la Liga de Naciones que acogerá el martes el Metropolitano. Su visita a Kaiserslautern dejó la eliminatoria como empezó, con un empate sin ... goles, aunque entre medias se produjo una de las peores actuaciones de las campeonas del mundo en los últimos tiempos. Un sometimiento ante Alemania que reflejó lo bien preparado que tenía la cita el combinado teutón ante el inmovilismo de Sonia Bermúdez en el banquillo hasta la fecha.

Tan solo son tres los partidos que acumula la madrileña en el banquillo de la selección. Un bagaje mínimo, pero que ha permitido ver la ciega confianza que tiene en su once de gala. Entre las semifinales ante Suecia, también a doble partido, y la ida frente a Alemania, hay nueve futbolistas que no se han movido del once titular. Cata Coll en la portería, una defensa con Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León y Olga Carmona, una medular poblada por Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, y Mariona Caldentey en la banda izquierda. Lo que deja el flanco derecho y la punta de ataque como únicos puestos en los que ha habido baile de nombres.

En el estreno de la seleccionadora, La Rosaleda fue testigo de una apisonadora española. Sin llegar a sus cotas más altas a nivel de juego, se deshizo con mucha facilidad de Suecia. Un contundente 4-0 que dejaba la eliminatoria vista para sentencia y planteaba el encuentro de vuelta como una cita ideal para las probaturas. No fue así para Bermúdez, que mantuvo un discurso de que para nada el pase a la final estaba cerrado y así lo demostró con su once. Claudia Pina y Eva Navarro fueron las únicas novedades en una alineación de la que se cayeron Salma Paralluelo, lesionada, y Vicky López. Cumplida la primera mitad, sí llegaron las primeras sustituciones.

Un mes después, se presentaba España en Kaiserslautern para medirse a su histórica bestia negra, batida por primera vez en las semifinales de la Eurocopa. Un partido para el que Bermúdez introdujo un solo cambio en su once, la entrada de Esther González en la punta de ataque en lugar de Eva Navarro. Y en el que se encontró con un plan medido a la perfección para anular sus virtudes, una tarea que se antoja algo más sencilla si se conoce con anterioridad qué armas utilizará tu rival. Las de Christian Wück, sobre todo en la primera mitad, efectuaron una presión individual sobre el centro del campo español que limitó al máximo su capacidad combinativa y les permitió robar una cantidad ingente de balones, también ayudadas por la espesura y la falta de ideas de las de Bermúdez.

Un repaso en toda regla en el que solo una genial Cata Coll y la falta de acierto alemán impidieron, no solo que se moviera el marcador, sino que hubiera una goleada al descanso. Mejoraron las prestaciones de la selección en la segunda mitad, aunque a excepción de los primeros minutos, la sensación de peligro y las ocasiones más claras seguían perteneciendo a las teutonas. Tras el encuentro, Bermúdez fue abordada por si rivales como Alemania habían conseguido tomarle la medida a España. «Todos nos estudiamos» fue la respuesta de la madrileña, obligada a reaccionar de cara a la vuelta y convertir su inmovilismo en soluciones si desea estrenar su palmarés.