Suscribete a
ABC Premium

FÚTBOL / LIGA DE NACIONES FEMENINA

El inmovilismo de Sonia Bermúdez

Nueve futbolistas han repetido titularidad en los tres partidos de la madrileña en el banquillo de la selección

Una paupérrima España sobrevive en Alemania

Sonia Bermúdez observa un lance durante el Alemania-España
Sonia Bermúdez observa un lance durante el Alemania-España REUTERS
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Regresó ayer la selección española femenina a Madrid con la mente puesta en el encuentro de vuelta de la final de la Liga de Naciones que acogerá el martes el Metropolitano. Su visita a Kaiserslautern dejó la eliminatoria como empezó, con un empate sin ... goles, aunque entre medias se produjo una de las peores actuaciones de las campeonas del mundo en los últimos tiempos. Un sometimiento ante Alemania que reflejó lo bien preparado que tenía la cita el combinado teutón ante el inmovilismo de Sonia Bermúdez en el banquillo hasta la fecha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app