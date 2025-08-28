Íñigo Pérez: «Nos nutrimos del impulso de nuestra afición, esto no lo encuentras de manera habitual»

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, no ocultó su emoción tras la clasificación del conjunto franjirrojo para la fase final de la UEFA Conference League. En la rueda de prensa posterior al abultado 4-0 frente al Neman Grodno, ... el técnico navarro quiso destacar, por encima de todo, el papel de la afición. «Nos nutrimos del impulso de nuestra afición, esto no lo encuentras de manera habitual en el fútbol», afirmó con rotundidad.

El ambiente vivido en el Estadio de Vallecas fue, según Pérez, una fuente de energía clave no solo para el partido, sino también para lo que resta de temporada. «Tenemos que absorber el ánimo de la afición en días como hoy para nutrirnos también el resto del año», insistió, en alusión a la necesidad de mantener viva esa conexión equipo-grada.

Aunque el resultado global fue contundente (5-0 en la eliminatoria), el técnico reconoció que fue «una eliminatoria muy difícil», y que el equipo supo competir con madurez. «Confirmar la presencia en Europa, de manera brillante, es algo que debemos tomar como referencia para lo que viene», añadió.

El técnico también subrayó el valor del colectivo y la importancia de los cambios realizados durante el encuentro. En el minuto 60, con el partido aún abierto, introdujo a Álvaro García y Jorge de Frutos, quienes fueron determinantes. «Nos caracterizamos por ser un grupo en el que unos comienzan y los que entran sostienen la victoria o nos ayudan a conseguirla. Estoy muy contento por la participación de todos», explicó. Y recordó que el calendario ya empieza a pasar factura: «Llevamos un inicio de temporada muy cargado».

A nivel táctico, el entrenador del Rayo explicó cómo habían planteado el partido para minimizar las fortalezas del Neman Grodno. «La fórmula para encontrar situaciones de gol que tienen ellos es de manera directa. Les hemos defendido muy bien, aunque han estado cerca de marcar. Es imposible no permitirle nada al rival, y no hay que entrar en pánico cuando ocurren estas cosas», argumentó.

En cuanto a los objetivos en la Conference League, Pérez prefirió mantener los pies en el suelo, aunque sin renunciar a soñar. «Es muy complejo decir con lo que sueño. Ojalá poder repetir lo del Betis, pero somos conscientes del contexto de este club», apuntó, en referencia al reciente éxito del conjunto andaluz al clasificarse a la final en la competición continental.

Para él, la clave será mantener una mentalidad uniforme: «No podemos hacer diferenciación entre competiciones. Si no pensamos demasiado, somos mejor equipo».

No eludió la polémica arbitral del encuentro, marcada por el gol anulado a Sergio Camello en la primera mitad. Pérez aprovechó para dejar clara su postura respecto al videoarbitraje: «No soy partidario del VAR. Todos repiten que ha traído justicia, pero yo veo más crispación desde que se instauró», sentenció. «El árbitro puede fallar en el campo y el del VAR también», añadió.

Por último, el técnico navarro quiso poner el foco en el desafío físico que representa competir en Europa con una plantilla que ya arrastra minutos. «Es un momento emocional importante, pero las consecuencias físicas son palpables. Vamos a viajar mucho y eso genera fatiga. Nos tendremos que acostumbrar rápidamente», concluyó, consciente de que esta nueva etapa europea requerirá no solo fútbol, sino también cabeza, fondo físico y una comunión permanente con una afición que ya ha demostrado que está dispuesta a acompañarlos hasta donde haga falta.