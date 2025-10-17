Suscribete a
Entre esteladas y fugas: Iñigo Martínez, el central que siempre sale mal

Perfil

El jugador vasco dejó también tirados al Barça y a la selección española, en la que no ve contradictorio jugar siendo independentista

El Barça echa ahora la culpa a sus jugadores de la plaga de lesiones

Iñigo Martínez, junto a Hansi Flick, celebra la consecución de la Copa del Rey
Sergi Font

Sergi Font

Barcelona

Iñigo Martínez (Ondarroa, 1991) es de aquellos futbolistas que no pasan inadvertidos, ni dentro ni fuera del terreno de juego. Si sobre el verde es capaz de deslumbrar con su gran personalidad en defensa, excelente salida del balón y una zurda exquisita, cuando ... se viste de calle también tiene la capacidad de provocar fuertes reacciones con sus declaraciones o comportamientos, generando intensos sentimientos y una respuesta emocional significativa en las personas. Las redes sociales lo atestiguan desde que se formara en las categorías inferiores de la Real Sociedad, equipo con el que debutó en Primera en 2011.

