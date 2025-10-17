Entre esteladas y fugas: Iñigo Martínez, el central que siempre sale mal

Iñigo Martínez (Ondarroa, 1991) es de aquellos futbolistas que no pasan inadvertidos, ni dentro ni fuera del terreno de juego. Si sobre el verde es capaz de deslumbrar con su gran personalidad en defensa, excelente salida del balón y una zurda exquisita, cuando ... se viste de calle también tiene la capacidad de provocar fuertes reacciones con sus declaraciones o comportamientos, generando intensos sentimientos y una respuesta emocional significativa en las personas. Las redes sociales lo atestiguan desde que se formara en las categorías inferiores de la Real Sociedad, equipo con el que debutó en Primera en 2011.

El último capítulo lo ha protagonizado esta semana cuando ha mezclado en una misma frase las palabras independencia y selección. «No quiere decir que como yo estoy a favor de la independencia o les arrope en muchos aspectos, no tenga que ir a la selección. Eso no es así. Seguramente la gente una esas cosas porque soy vasco», se defendía en 'El partidazo' de la Cope después de que se le preguntara por su decisión de no ir convocado con España en marzo aduciendo una lesión de rodilla pero que ello no le impidiera jugar pocos días después con el Barcelona, lo que se interpretó como una falta de compromiso. Las redes sociales ardieron entonces, recordando su gesto ondeando una estelada gigante, con una ikurriña colgada del cuello, durante la rua de campeones organizada por el Barcelona para celebrar los títulos ganados esta pasada temporada. Le acusaron de secesionista y los más críticos exigieron que De la Fuente no le convocara nunca más. Y de hecho, el seleccionador le obvió en la lista de mayo para la fase final de la Nations League.

No ha sido la única polémica que ha envuelta la carrera profesional de Iñigo Martínez, que se ha visto salpicada por duros reproches en todos los equipos en los que ha estado, sin que ello empañe su destacada trayectoria en LaLiga, dejando su impronta en la Real Sociedad, Athletic Club y Barcelona, con un denominador común: su turbulenta salida en todos ellos.

En la Real Sociedad disputó 239 partidos durante las siete temporadas (2011-18) en las que vistió la camiseta txuri-urdin. Precisamente, su liderazgo en Anoeta le catapultó a la selección, con la que debutó en 2013, pero la historia de amor acabó en divorcio y firmó por el Athletic, previo pago de los 32 millones de cláusula de rescisión. Iñigo responsabilizó al presidente donostiarra, Jokin Aperribay. «No hizo nada por retenerme», aseguró para justificar su fuga al gran rival, al tiempo que quería dejar claro que «mi salida no fue por cuestión de dinero», aunque el Athletic le pagara el doble. Aceptó las consecuencias de su decisión, que le generó duras críticas de la afición: «Otros jugadores se han ido a equipos más importantes gratis y les han hecho la ola. Y han salido por la puerta grande. Y que yo por irme al Athletic salga así...», se defendía.

Pero en el Athletic, tras 177 partidos en seis temporadas (2017-23), le volvió a pasar lo mismo. «Después de diferentes intentos de negociación en las últimas temporadas, Iñigo Martínez ha mantenido su rechazo a la oferta del club para ampliar su contrato», explicaba el Athletic en un comunicado que fue rápidamente desmentido por el entorno del futbolista, que entendía que era «un acto deshonesto para evitar responsabilidades».

Aterrizo en el Barcelona en 2023 con la carta de libertad. Lideró la defensa y se convirtió en titularísimo de Hansi Flick, hasta que una deslumbrante oferta de Arabia Saudí le hizo romper su acuerdo con el club catalán de la noche a la mañana. El entrenador se enteró durante el vuelo de regreso de la gira estival. «Flick me veía como una pieza clave, un elemento fundamental en sus planes, por lo que cuando una parte de ese rompecabezas se desmoronó en el último momento, de repente e inesperadamente, era natural que sintiera alguna duda o confusión», explica el zaguero vasco, que priorizó los millones que le pagaba el Al-Nassr.