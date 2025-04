Iniesta se desnuda: «Creo mucho en la energía y en situaciones fuera de lo racional»

Hay solo un futbolista que haya marcado un gol para dar un Mundial a nuestro país. Y hay muy pocos que hayan dejado el legado futbolístico de la talla del de Andrés Iniesta. Todo el mundo conoce su faceta deportiva. Pero en lo personal siempre se ha hecho percibir como una persona férrea, casi implacable, y que rara vez ha estado fuera de sus cabales.

En «La mente también juega» (editorial Espasa), un libro de fútbol en el que no se habla de fútbol —de hecho, no participan en él ninguno de sus entrenadores ni rivales ni compañeros—, Iniesta se desnuda y deja ver qué hay dentro de esa tranquilidad y sensatez que siempre ha transmitido.

En el auditorio de una de las joyas de Gaudí, La Pedrera (Barcelona), el exfutbolista cuenta por qué ha querido escribir este libro —para el que, dice, se ha «exprimido»— en que reluce su cara más cruda y humana: «Todo el mundo conoce cuál ha sido mi vida desde que salí de mi pueblo, pero aquí he querido poner en valor la trascendencia que tiene la mente». El castellanomanchego sube al escenario tras ser presentado como alguien que ha demostrado que «se puede triunfar de una manera sideral y ser una persona normal».

El secreto del éxito de su carrera comienza por haber tenido el valor de tomar decisiones difíciles y dolorosas: «Los patrones y la lógica nos dicen que es contraproducente que un niño se vaya de casa a los 12 años para poner rumbo a un sitio que no conoce», se sinceró Iniesta. No obstante, la vida para él es otra cosa: «Hay que tomar decisiones y dar pasos por muy dolorosos y terribles que sean, y yo en mi caso tenía clarísimo que iba a hacer lo que hiciese falta para convertirme en el futbolista que quería».

Un deportista de talla mundial se enfrenta a situaciones extremas a diario. Entre otras, recibir ese balón de Fábregas y tener el valor de empujarlo adentro. Pero a Iniesta parecía no alterarle ninguna de las situaciones que a cualquiera le acelerarían las pulsaciones: «Mentalmente siempre me he considerado una persona muy fuerte, porque para aguantar lo que he aguantado he tenido que saber lidiar con lo que me echasen». De todos modos, hay mucho más allá de los títulos y el éxito. Iniesta reconoce en este libro haber pasado por momentos mentales muy difíciles: «Llegó un momento en que le dije a mi madre que no podía más y que necesitaba ayuda».

El único tramo del libro puramente futbolístico es el que trata la figura de Dani Jarque. Iniesta tiene claro aquello de que 'todo pasa por algo' y reconoce «creer mucho en la energía y en situaciones fuera de lo racional». Y desde luego, admite, «la que vivimos en aquella final en 2010 no lo fue». «Siento de verdad que ese gol lo marcamos todos, que todos empujamos ese balón, también Dani», cuenta.

Tras 22 años en Barcelona, Iniesta decidió dejar el Barça y marcharse a Asia: «Ha sido un tiempo maravilloso en Japón, nos hicieron sentir —a mí y a mi familia— como japoneses desde el primer día. Me siento mucho de Japón, fue un regalo super enriquecedor, impagable».

Habló el albaceteño de la actualidad barcelonista, cuyo futuro ve con optimismo: «No es nada exagerado pensar que el Barça puede ganar el triplete». Reconoce la complejidad del reto, puesto que «es difícil conseguirlo porque se ha hecho muy pocas veces, pero afrontar el tramo final con buenas sensaciones es mucho mejor».

En cuanto a su vida tras haber colgado las botas, revela el exfutbolista que se está formando para ser entrenador, aunque todavía no ha pensado si querría sentarse en el banquillo culé, dado que se encuentra en una fase muy inicial.