Suscribete a
ABC Premium

fútbol

Iniesta, investigado por una presunta estafa de 600.000 dólares

La empresa NSN Sudamérica, filial de NSN Barcelona, presidida por el exfutbolista, está bajo sospecha de la Fiscalía de Perú por una denuncia de varios empresarios del país andino

Iniesta, durante la presentación de su libro
Iniesta, durante la presentación de su libro isabel permuy

ABC

Andrés Iniesta, como responsable de NSN (Never Say Never) Sudamérica, filial de NSN Barcelona, empresa presidida por él, está siendo investigado por la Fiscalía peruana por un presunto delito de estafa relacionado con eventos deportivos y culturales que se iban a celebrar en el ... país andino y que, finalmente, no ha sido así. La figura del exfutbolista, uno de los mejores de la historia de España y autor del histórico gol en la final de Sudáfrica, que le dio a la selección su único Mundial, fue clave para atraer la inversión y el dinero de empresarios peruanos para llevar a cabo distintos saraos en Perú, dinero por valor de 600.000 dólares.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app