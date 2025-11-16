Iñaki Gabilondo: «Lo siento por Xabi Alonso, pero el Real Madrid lleva mucho tiempo jugando muy mal»

—¿Cómo es de importante el deporte en su vida?

—Cuando éramos chicos, jugábamos al fútbol como bestias, íbamos en bicicleta y en verano nadábamos. Pero el deporte, entonces, no ocupaba el lugar que ocupa hoy.

—Para ocupar ese espacio ya estaba la ... Real Sociedad.

—No sólo la Real Sociedad. En Guipúzcoa y en mi casa, en concreto, somos muy polideportivos. Seguimos todo: desde la pelota hasta el remo, el balonmano y el baloncesto. Con devoción.

—¿Tiene arreglo lo de este curso?

—Es una etapa de transición en la Real. Lo vamos a pasar regular. Éramos una cosa y ahora ya no. No sé qué terminaremos siendo.

—Le han quitado mucho al equipo en poco tiempo y eso pasa factura.

—Lo imprevisible no han sido las ausencias, sino la poca influencia que han tenido las incorporaciones. Éramos un equipo muy importante. Se fueron Silva, Merino, Isak, Zubimendi, Odegaard y Le Normand y se ha descuajeringado. Pero estamos acostumbrados a que eso pase. Los depredadores están al acecho. Lo que no esperábamos es que saliera tan mal la política de incorporaciones. Queda por ver el resultado de Yangel Herrera, pero los demás no han aportado nada. Nada.

—¿No son ustedes pelín conformistas?

—Sí, hay una cierta aceptación de la realidad. Tenemos un equipo que sabemos que siempre va a estar apuntalado en la cantera. Y, para eso, necesitas un público de cantera. Y sabemos que, cuando empieza un jugador, va a cometer errores y que va a hacer un noviciado hasta llegar a los votos perpetuos. Y el aficionado vive sabiendo eso. Aunque eso también ha cambiado.

—¿Hacia dónde?

—Somos, un poco, como los del Real Madrid. Allí te sale un crío, el segundo día le dan un balón de oro y al tercer día lo echan porque dicen que no vale. Esa falta de paciencia empieza a tocar un poco a la gente de la Real. Y, por otra parte, en cuanto destaca tu jugador ya sabes que te lo van a quitar. ¿A qué quieres que aspiremos? ¿A ganar la Liga? En cuanto la ganáramos, al año siguiente tenemos a cinco menos.

—¿Ve? Eso es resignación.

—Es verdad que hay una posibilidad de oponer a esta razón una mayor ambición. Un ejemplo podría ser el Villarreal. Pero nosotros nos decantamos por esa aceptación de que soy lo que soy.

—No está mal algo de romanticismo cuándo lo están matando entre todos.

—Es que el romanticismo lo mantiene sólo el aficionado. Y es muy cómico observar cómo éste se sorprende porque un futbolista no comparta su romanticismo, hasta llamarle traidor porque ficha por otro equipo. Se ha perdido el romanticismo porque el dinero se ha adueñado de todo este tinglado.

—¿El aficionado? ¿Se refiere a ese que importa entre poco y nada?

—Se ha perdido todo. Cada año las camisetas son diferentes para vender más camisetas. Me parece una profanación del templo. Igual con los nombres de los estadios. Y el dinero hace que nombres sagrados de un estadio estén vendidos a la publicidad.

—Más allá de la Real, ¿se siente más próximo al Madrid o al Barcelona?

—A Osasuna y luego al Betis.

—No se me desvíe: Madrid o Barça.

—Me inspira más el Barça que el Madrid. Nosotros le teníamos una manía enorme al Madrid pero, paradójicamente, admirábamos a Di Stéfano. En mi familia éramos antimadridistas pero le idolatrábamos. Y eso que le insultábamos, le llenábamos el campo de barro y lo que hiciera falta. Jugando al fútbol nos ganaba. Dando palos también. Pero fíjate que siendo un tipo profundamente odiado por la clientela donostiarra tiene el 'Tambor de Oro' de San Sebastián.

—Un entrevistado que se reconoce abiertamente antimadridista.

—Pero hay algo curioso. Al Madrid no le podía ni ver. Pero si jugaba contra el Partizan de Belgrado, no veía ninguna razón por la que tuviera que preferir que ganara el Partizan. Y Di Stefano, Gento y Puskas eran nuestros chicos. Así lo sentía yo. Tengo que ponerlo en común con mis amigos, a ver cómo lo sentían ellos.

—¿Qué siente al intuir la situación de Xabi Alonso?

—Yo le quiero mucho. Me gustaría que triunfara. Pero es lo que pasa en el Real Madrid. Allí todo es excesivo. Cada dos semanas son la reina del mambo, porque es el club más importante del mundo y nada se juega en los tiempos de la vida normal. Xabi está pasando ahora un momento de apuro e igual en dos semanas está en la cima. Es inestable todo. Siento que lo pase tan mal, pero el Madrid lleva mucho tiempo jugando muy mal.

—Y ganando.

—Esta glorificación me ha sorprendido siempre mucho. El Madrid lleva a gala lo de las remontadas pero sin reparar en que, para que haya un remontada, tiene que haber un fracaso previo. Y yo me planteo, ¿por qué se enorgullecen de esto? Esta glorificación del heroísmo que cierra los ojos ante los fracasos necesarios, en fin.

—Le doy una serie de nombres y usted suelta lo primero que le nazca: Lamine Yamal.

—Un genio todavía inmaduro.

—Vinicius.

—Un genio todavía más inmaduro.

—Laporta.

—Tiene una profunda capacidad de atracción sobre sus seguidores pero no le pillo el punto.

—Florentino Pérez.

—Un hombre con un poder tan grande que resulta un ser extraño en el firmamento. Tiene unos sueños que parecen delirantes, desde la perspectiva del mundo del fútbol, pero no deben serlo desde el lugar desde el cual él mira al mundo. No he conocido a nadie que mire al mundo desde ese lugar, salvo Amancio Ortega. Estos señores dicen cosas que me parecen de mucha prepotencia, pero no me atrevo a juzgar a alguien que ve las cosas desde ahí. Opera en otro plano.

—¿Vio la victoria de la Real ante el Barça femenino?

—Sí. Estoy muy orgulloso de tener un equipo de mujeres que van terceras en la Liga. El progreso de la mujer en la sociedad ha sido el movimiento más destacado de las transformaciones que yo he vivido. También en el deporte.

—Deduzco que reniega de la teoría de que el fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino.

—Eso es una tontería. El fútbol femenino está muy bien. Lo único que creo es que las porterías son muy grandes. Es una impresión.

—¿Hay alguna opción de verle algún día como directivo del club de sus amores?

—No. Cuando me llaman voy encantado a todo. Les quiero mucho pero no. Sé para lo que valgo y para lo que no.