el bar de mou

A Xabi no le gusta Cervantes

«Los complejillos culés del piperío crearon en el madridismo la necesidad de un tiquitaca y la intelectualidad orgánica creyó ver en el tolosarra al Guardiola blanco»

Xabi Alonso, en el clásico del pasado fin de semana
Xabi Alonso, en el clásico del pasado fin de semana EP
Ignacio Ruiz-Quintano

A Xabi Alonso no le gusta Vinicius, es la conclusión del mundo mugrilla del fútbol. Tampoco le gusta Endrick. A cambio, a Alonso le gustan Carreras y Gonzalo, así que, en lo tocante a gustos, empate. Recordemos cómo tituló la prensa de la época el ... escándalo provocado por César González Ruano, cuando quiso darse a conocer como escritor en Madrid y fue al Ateneo a conferenciar contra el Quijote: «A González no le gusta Cervantes».

