Iago Aspas se regala un golazo y tres puntos en su récord histórico con el Celta

Pasan los años y ahí está Iago Aspas, siempre con algún truco en la chistera. El de Moaña escogió uno especial para celebrar sus 534 partidos con la camiseta del Celta, más que ningún otro futbolista en la historia. No tardó ni un minuto ... en ejecutarlo. Cazó un balón suelto en la frontal y lo convirtió en un zurdazo letal, una volea limpia hasta la escuadra que empezó a cimentar la segunda victoria de los gallegos en la Europa League. Un triunfo por la mínima ante un buen Niza que jugó con diez toda la segunda mitad y que acabó sucumbiendo al asedio al que le sometieron los gallegos en ese segundo acto.

Ese trallazo de Aspas, aparte de una tarjeta de presentación inmejorable, provocó que el Celta se sintiera dueño del pulso. Bryan Zaragoza agitaba la banda izquierda con insolencia, mientras Pablo Durán y Miguel Román ofrecían profundidad. Por momentos, el Niza parecía grogui, incapaz de encontrar salida ante la presión alta del equipo de Giráldez.

Pero no era verdad. En cuanto escampó la tormenta se echó hacia adelante y devolvió el golpe. Momo Cho, joven extremo que perteneció a la Real Sociedad hasta hace un par de temporadas, rompió por velocidad a Marcos Alonso en un balón largo y ajustó un zurdazo cruzado al palo largo para devolver la igualdad.

La respuesta, que pocos esperaban, hizo daño a los de Giráldez. El Niza aprovechó el desconcierto para hacerse grande, dominando la posesión y acumulando llegadas a balón parado. sacó una mano milagrosa a un disparo a bocajarro de Abdi que olía a gol cantado. Ese paradón sostuvo al Celta cuando más se tambaleaba.

A partir de ahí, el duelo viró hacia la fricción. Las pulsaciones se dispararon, los choques se multiplicaron y el holandés Van der Eijk empezó a perder la paciencia. Starfelt y Prepah recibieron sus primeras advertencias, preludio del caos. Y en medio de esa tensión creciente, Clauss se autodestruyó. Primero, un derribo evidente sobre Bryan Zaragoza; luego, una patada absurda a Carreira en campo contrario. Dos amarillas en ocho minutos, y el capitán del Niza dejando a los suyos con diez antes del descanso.

Con un jugador más, el Celta volvió a apretar. Aspas, omnipresente, buscó otra genialidad que esta vez rebotó en Durán. Miguel Román rozó el poste con un disparo seco desde la frontal. Incluso Manu Fernández se animó desde lejos. El equipo olía la ventaja, pero le faltaba filo.

El Panda sigue de dulce

A la vuelta del vestuario entró Borja Iglesias, síntoma inequívoco de las intenciones del Celta. El encuentro se convirtió en un asedio celeste a la portería de Diouf. Bryan Zaragoza seguía siendo el hombre más incisivo, con numerosos centros desde la izquierda que acaban en disparos lejanos y segundas oportunidades tras cada despeje de la angustiada defensa del Niza.

La insistencia local acabó teniendo premio en el 74, en un balón filtrado por Mingueza que remató a la media vuelta Borja Iglesias. El intento de rechazo de Diouf golpeó en Oppong y se coló en la portería.

La duda estaba en si al Niza le quedarían fuerzas para buscar de nuevo el empate, ahora con diez jugadores. Trató de buscarlas, al menos para forzar un par de saques de esquina en los minutos finales que metieron el miedo en el cuerpo al Celta. Pero el homenaje a Iago Aspas, eterno guía del celtismo, no iba a acabar de forma amarga.