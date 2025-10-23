Suscribete a
ABC Premium

Celta 2 - Niza 1

Iago Aspas se regala un golazo y tres puntos en su récord histórico con el Celta

El delantero, con 534, ya es el jugador que más partidos ha jugado con la camiseta celeste. Marcó en el primer minuto en la victoria europea ante el Niza

Europa League: resultados y clasificación

Iago Aspas, tras marcar ante el Niza
Iago Aspas, tras marcar ante el Niza AFP
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pasan los años y ahí está Iago Aspas, siempre con algún truco en la chistera. El de Moaña escogió uno especial para celebrar sus 534 partidos con la camiseta del Celta, más que ningún otro futbolista en la historia. No tardó ni un minuto ... en ejecutarlo. Cazó un balón suelto en la frontal y lo convirtió en un zurdazo letal, una volea limpia hasta la escuadra que empezó a cimentar la segunda victoria de los gallegos en la Europa League. Un triunfo por la mínima ante un buen Niza que jugó con diez toda la segunda mitad y que acabó sucumbiendo al asedio al que le sometieron los gallegos en ese segundo acto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app