Huijsen: «Ni fumo marihuana ni me drogo, tengo ojos somnolientos como mi madre»

En tiempos de redes sociales, viralidad y demás modernidades asociadas a Internet, la permanente búsqueda de originalidad provoca situaciones sorprendentes. Que, en el fondo, es lo que pretenden quienes buscan el triunfo en los mundos del metaverso.

Uno de ellos, inglés y de nombre oficial 'papapincus', realiza y publica vídeos curiosos sobre fútbol para los cientos de miles de seguidores que tiene en TikTok (500.000), X (137.000) e Instagram (91.000). Seguidor confeso del Arsenal, tiene muy buena relación con Dean Huijsen (19 años), defensa internacional español (nacido en Holanda) que juega en el Bournemouth, equipo de la Premier.

Este martes, esas cuentas en redes sociales han publicado el sorprendente extracto de una entrevista donde 'papapincus', vestido con el chándal de la selección española, le pregunta al joven central si fuma marihuana.

Does Dean Huijsen smoke weed? 😮‍💨🍃 pic.twitter.com/B1OzFt1Ca7 — MATT 🅿️ (@PapaPincus) March 24, 2025

«Es una pregunta al azar y probablemente la respuesta sea la esperada, pero da la sensación de que sigues un tratamiento medicinal de marihuana, es como si fumaras marihuana parece que estás bastante drogado con la marihuana», le comenta.

Huijsen, sin poder contener la risa, responde: «Básicamente, para todos los que están mirando, les diré que tengo ojos somnolientos, lo heredé de mi madre».

«Mi mamá tiene los ojos somnolientos —insiste—. No estoy drogado. Lo siento, no estoy drogado. No nos permiten consumir marihuana, da positivo en los controles antidopaje. No estoy drogado, así es como nací. No puedo hacer nada al respecto».

Abundando en el asunto, uno de los dos entrevistadores hace referencia a una fotografía de Huijsen en la que aparece sosteniendo el premio al MVP (mejor jugador del partido) con un ojo rojo. El central criado en Málaga vuelve a explicarse: «Fue un balonazo. Alguien disparó y me dio justo en el ojo, así que ese día fue aún peor».

A continuación, el locutor hace el último chiste aludiendo al lugar de nacimiento de Huijsen: Ámsterdam, ciudad donde se puede comprar y consumir cannabis (un máximo de 5 gramos por persona y día) en los 'coffee shops' debidamente acreditados. Huijsen, siguiendo la broma, comenta: «Quizás sólo esté en el aire, quién sabe».

Más temas:

Málaga

Amsterdam

Instagram

Marihuana