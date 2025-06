La hora de la verdad ante Inglaterra y Montse Tomé avisa: «Tenemos un equipo cada vez más hecho, competitivo y unido»

España se juega este martes (19.00 horas/La1) su pase a las semifinales de la Liga de Naciones. El combinado de Montse Tomé se mide a Inglaterra en Cornellá en el último partido de la fase de grupos. Cuenta España con la ventaja de liderar el grupo con dos puntos sobre las inglesas, por lo que le vale con un empate, pero no hay que olvidar el potencial del rival. Se repite el partido de la final del Mundial que ganó España con el celebrado gol de Olga Carmona. «El once no lo vamos a desvelar pero vamos sacar el once más competitivo. Contamos también con un fantástico número de futbolistas que nos dan muchas alternativas y buscaremos cómo elevar el nivel durante el partido. Al igual que ante Bélgica, las que jugadoras que entran después pueden aumentar el ritmo y dar otras posibilidades», explicaba Montse Tomé desde la sala de prensa del RCDE Stadium.

La derrota ante Inglaterra en Wembley en esta misma fase de grupos es la última referencia ante las británicas, pero la seleccionadora cree que este equipo ha aprendido y crecido mucho: «Aquel partido no merecimos la derrota. Mínimo era un empate por las ocasiones que tuvimos y sometimos a Inglaterra en Wembley, jugamos con un centro del campo que nunca había jugado junta y el equipo dio un rendimiento muy alto en un gran lugar y un gran escenario. De aquel partido sacamos detalles, ya hablamos y sabemos lo que tenemos que mejorar para competir el partido de mañana. España va a ir a competir el balón. Vamos a intentar tenerlo nosotras y tener el balón, y ser muy competitivas. Veo al equipo bien y estamos muy concentradas».

Tomé ha dejado claro que la prioridad es pasar a semifinales y que el partido de Copa de la Reina que disputan Barcelona y Atlético el próximo sábado queda en un segundo plano: «Fiarse en el fútbol profesional es empezar perdiendo y nosotras no nos fiamos de nadie. Saldrán once y el resto deberán esperar su turno. Lo que está en mi cabeza es ver cómo iniciar el partido viendo el rival que tenemos enfrente, que es de máxima exigencia. Lo que pienso como seleccionadora es competir para ganar el partido. Desde servicios médicos me dicen que, excepto Leila, el resto están bien». Y ha añadido: «Hemos pensado en los objetivos para esta ventana. El equipo tiene la mente ahí, lo demás es a posteriori. Es un partido muy bonito de jugar, las jugadoras tienen muchas ganas de este partido. Será un reto muy bueno y una oportunidad de ver a las mejores jugadoras del mundo en Barcelona».

También tuvo palabras para Mariona Caldentey y Esther González. «Mariona ha sido clave en el funcionamiento del Arsenal durante toda la temporada. Se ha adaptado muy bien, la han puesto en otras posiciones y hemos podido ver esos nuevos recursos. Ha sido la mejor del Arsenal», aseguró antes de valorar a la delantera: «A Esther la conozco muy bien. Cuando pensamos en ella pensamos en el gol. En el Gotham ha hecho números muy positivos. La veo muy bien, muy integrada. Es muy profesional y transmite mucha ambición. Además de desmarcarse muy bien, defiende mucho y muy intenso. Es generosa en el esfuerzo».

También compareció Mariona Caldentey, que destacó la dificultad del partido de este martes y la ilusión del grupo por defender el título de la Liga de Naciones. «Inglaterra es un equipo muy top pero jugamos en casa y queremos estar en la Final Four. No nos ponemos en la situación de qué pasaría si perdemos. Nuestra intención es salir a ganar el partido. Si se diese mal, este equipo ha demostrado que se levanta muchas veces y pelea por el siguiente objetivo. Conozco la mentalidad del equipo y el staff, es muy fuerte», apuntó. «El fútbol va por momentos y por confianza y poder ganar a Inglaterra sería un chute de energía. Queremos ganar mañana y a partir de ahí ya veremos», añadió.

La jugadora del Arsenal asegura que el equipo está en un buen momento y con ganas de todo lo que tiene por delante: «Creo que el año pasado todo el mundo pudo ver y nosotras sentir que estábamos fatigadas, pero las sensaciones este año son muy diferentes. Contra Bélgica el equipo estuvo muy bien e hicimos muy buen partido. Estamos bien, mentalmente fuertes y con ganas de lo que nos viene».

La campeona de la Champions se encuentra en un gran momento de forma y contenta de jugar, sea donde sea: «Yo creo que es un privilegio poder jugar en diferentes posiciones. Estoy feliz de estar en el campo donde Montse y el staff decida e intentaré hacerlo lo mejor posible. Me lo paso bien jugando con estas jugadoras y lo hacen muy fácil».

Por último Mariona animaba a la gente a acercarse al RCDE Stadium para notar el apoyo del jugador número '12' en casa: «Nos encanta jugar en casa, venga la gente que venga nos sentimos respaldadas y apoyadas. Es una suerte poder ver que cada vez más y más gente se anima y viene con nosotros. Ojalá se animen mañana y más para el futuro y hacer cosas bonitas juntos».