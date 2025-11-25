Hoeness, presidente de honor del Bayern, muy duro con el Barça: «En cualquier otro país no estarían en Primera»

En las horas previas a que el Fútbol Club Barcelona se mida al Chelsea en Londres, el presidente de honor del Bayern Uli Hoeness se refirió a la situación financiera de los azulgranas. Escudado en la sólida gestión del club bávaro, el que ... fuera futbolista cargó contra las gestiones que amenazan el equilibrio del fútbol, como las de los clubes-estado, y señaló de forma particular al club catalán como ejemplo de lo que no se debe hacer si quiere evitarse la quiebra.

En Alemania, durante una intervención en el podcast 'OMR', Hoeness denunció la descomunal deuda de la entidad culé y el hecho de que pueda seguir compitiendo al máximo nivel sin ningún problema. «Es absurdo que tengan una deuda de más de 1300 millones de euros. Absurdo e intolerable. Con esta deuda, en cualquier país no podrían jugar en Primera División con total seguridad y aquí no pasa nada», declaró.

«El Barça no es el modelo de gestión que imagino para un equipo. Contrasta absolutamente con el control que tenemos en el Bayern y con nuestra buena economía, que debería ser un ejemplo para los clubes europeos», argumentó el alemán, que defendió «una gestión sólida, un criterio económico sólido y una calidad deportiva que no dependa de arriesgadas maniobras contables». Sin duda una referencia directa a las discutibles maniobras que viene empleando los últimos años el Barcelona para poder inscribir jugadores en la liga española.

Para Hoeness, el Barcelona no podría haber actuado de la misma manera en el campeonato alemán, debido a la rígida normativa de la Bundesliga: «Las estrictas regulaciones alemanas de licencias y la presión de las auditorías paralizarían de inmediato a un club que tienen una deuda de 1.300 millones de euros».