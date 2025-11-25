Suscribete a
Hoeness, presidente de honor del Bayern, muy duro con el Barça: «En cualquier otro país no estarían en Primera»

«Es absurdo e intolerable que tengan una deuda de más de 1300 millones de euros», denuncia el alemán

El accidente casero que alivia al Barça en la Champions

Chelsea - Barcelona: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions League hoy

Uli Hoeness, durante una asamblea del Bayern Múnich
Miguel Zarza

En las horas previas a que el Fútbol Club Barcelona se mida al Chelsea en Londres, el presidente de honor del Bayern Uli Hoeness se refirió a la situación financiera de los azulgranas. Escudado en la sólida gestión del club bávaro, el que ... fuera futbolista cargó contra las gestiones que amenazan el equilibrio del fútbol, como las de los clubes-estado, y señaló de forma particular al club catalán como ejemplo de lo que no se debe hacer si quiere evitarse la quiebra.

