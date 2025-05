Histórica debacle del fútbol canario: descienden todos sus equipos en las cuatro primeras categorías

La victoria del Alavés este miércoles ante el Valencia (1-0) acercó a los vitorianos a la permanencia y, como efecto colateral, supuso el descenso matemático de Las Palmas a Segunda división. Un revés para el fútbol canario porque la próxima temporada no tendrá ningún representante en la máxima categoría del fútbol español. La de los grancanarios, sin embargo, no es la única decepción entre los aficionados de una Comunidad Autónoma que este curso ha visto descender a todos los clubes que han competido en las cuatro primeras categorías de este deporte. Un llanto amargo que también han sufrido las hinchas del CD Tenerife, el Atlético paso y el Unión Sur Yaiza.

La derrota en el Sánchez Pizjuán del pasado martes ante el Sevilla puso a Las Palmas al borde del precipicio, al que fue empujado definitivamente el miércoles por la victoria del Alavés. Un descenso que deja a Canarias sin representante en la élite la próxima temporada.

El fútbol canario no atraviesa por su mejor momento y no solo porque los grancanarios hayan consumado su descenso. El único representante en la categoría de plata, el CD Tenerife, tampoco ha sido capaz de lograr la permanencia y a falta de tres jornadas para el final del campeonato no tiene opción alguna de mantener en Segunda división.

En Primera Federación no ha competido esta temporada ningún conjunto canario, por lo que en el tercer escalón del fútbol no se ha vivido el drama del descenso, un llanto que sí se ha visto por partida doble en Segunda RFEF, donde ha habido presencia de dos equipos de esta comunidad. Ni Unión Yaiza Sur y Atlético Paso han conseguido el objetivo de la permanencia y la próxima campaña volverá a jugar en Tercera Federación.

Finalizada ya la liga en su grupo de Segunda RFEF, los dos conjuntos canarios han ocupado las dos últimas plazas de la clasificación. Después dee 34 partidos, el Atlético Paso, club de la isla de La Palma, ha sumado solo 21 puntos ya ha acabado como colista, mientras que el conjunto lanzaroteño de la Unión Yaiza Sur, con 29 puntos, ha terminado como penúltimo clasificado.

