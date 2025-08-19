El Hércules ficha a Jeremy de León, el 'talismán' del Real Madrid de Ancelotti en la Champions

El mediático Jeremy de León (21 años) está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Hércules, conjunto que actualmente milita en Primera Federación, el tercer escalón del fútbol español. El futbolista puertorriqueño saltó a la fama al convertirse en el talismán del Real Madrid de Carlo Ancelotti que conquistó la Liga de Campeones en la temporada 2023-24. Aunque participaba en los entrenamiento del primer equipo, el extremo ni siquiera tenía ficha para poder jugar la máxima competición continental, pero viajó a todos los partidos decisivos por decisión de la plantilla y acabó ganándose la fama de 'amuleto' en una campaña que terminó con el club blanco proclamándose campeón de Europa.

Antes de anunciarse su fichaje por el Hércules, que podría hacerse oficial en las próximas horas, Jeremy de León ha cerrado la renovación por una temporada de su contrato con el Real Madrid Castilla, el equipo al que pertenecía y con el que apenas ha sumado partidos desde que llegara procedente del Castellón en el mercado invernal de 2023. Trayectoria blanca en la que solo figuran una docena de encuentros y sólo una titularidad, la que disfrutó el día que marcó su único gol en Primera RFEF, ante el CF Intercity en el curso 2023-2024. Según informan medios locales, próximamente se unirá al Hércules, conjunto que persigue el regreso al fútbol profesional, donde ha jugador 20 temporadas en Primera división y 43 en Segunda.

En el Castilla, con Raúl González en el banquillo, el pelirrojo Jeremy de León apenas contó con minutos, en parte de debido a dos lesiones en los hombros que le hicieron pasar por el quirófano. Tras un año prácticamente en blanco, el puertorriqueño buscaba poder unirse este verano a un equipo de la categoría de plata y el Málaga tanteó la posibilidad de su llegada, pero, si no hay cambios de última hora, el delantero puertorriqueño, que se desenvuelve por las dos bandas, jugará en la categoría de bronce en las filas del conjunto del Rico Pérez.

Jeremy de León se unirá a los fichajes de los defensas Adrián "Bolo", Nacho Monsalve y Rubén Cantero, el extremo Unai Ropero, y el centrocampista Nassourou Ben Hamed, refuerzos con los que el Hércules buscará dar el salto a Segunda división, una categoría en la que no milita desde 2014 y la que cayó en 20211 tras su último paso por Primera.