Héctor Bellerín, futbolista del Betis, saluda a Zohran Mamdani: «Eres lo que el mundo necesita»

La pasión por Zohran Mamdani, el joven socialista y musulmán que será el próximo alcalde de Nueva York, ha cruzado el Atlántico y ha llegado hasta un lugar inesperado: el vestuario del Real Betis Balompié.

Su lateral derecho, Héctor Bellerín, apareció en un programa ... digital de humor y entrevistas, The Adam Friedland Show, que tuvo como protagonista a Mamdani, ganador de las elecciones en la mayor ciudad de EE.UU. a comienzos de mes.

Bellerín dejó un mensaje de admiración para Mamdani, un socialista indisimulado que llegará a la alcaldía con un programa populista de izquierdas. El político lo recibió con la misma admiración y entusiasmo.

Dos elementos tienen que ver para que Mamdani y Bellerín sepan el uno del otro: el próximo alcalde de Nueva York es un fanático del Arsenal, donde Bellerín pasó la mayoría de su carrera deportiva; y el futbolista no ha escondido su inclinación por la ideología izquierdista.

«Igual no me reconoces con este pelo, este escudo y este bigote», le dijo Bellerín a Mamdani en un mensaje grabado en vídeo que le mostró el presentador, Adam Friedland, que también es hincha del equipo londinense. «Ser fan del Arsenal está directamente relacionado con ser una persona jodidamente guay y eso se mantiene contigo ahora», le dijo.

On the The Adam Friedland Show, following a message from Ian Wright, another Arsenal great, Héctor Bellerín sends a message in for Zohran Mamdani.



Bellerín congratulates the Mayor-Elect and fellow Gunners fan, telling him how much his victory means for NYC and the world. #COYG pic.twitter.com/OG8NC0D7Lu — Brown Town Rising (@browntownrising) November 25, 2025

«Incluso en España sentimos la energía de lo que está pasando ahora mismo», defendió Bellerín, cuando el controvertido Mamdani se ha convertido en la sensación política del año en EE.UU. El ganador de las elecciones en Nueva York está sirviendo a la facción izquierdista de los demócratas de EE.UU. para defender que esos son los mensajes que necesita su partido, no buscar agradar a los centristas y a los republicanos moderados.

Mamdani escuchaba con entusiasmo las palabras del bético. «Eres lo que Nueva York necesita y eres lo que el mundo necesita», añadió Bellerín, que se ha desmarcado como uno de los pocos futbolistas con implicación política. En su caso, siempre hacia la izquierda, con apoyo a causas medioambientales o con críticas a la posición occidental sobre la guerra en Gaza.