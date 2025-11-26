Suscribete a
Héctor Bellerín, futbolista del Betis, saluda a Zohran Mamdani: «Eres lo que el mundo necesita»

Bellerín dejó un mensaje de admiración para Mamdani, un socialista indisimulado que llegará a la alcaldía con un programa populista de izquierdas

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, es accionista del Oviedo desde 2012

Zohran Mamdani viendo el vídeo que grabó el futbolista del Betis, Héctor Bellerín, para felicitarle por su nuevo puesto como alcalde de Nueva York redes sociales
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

La pasión por Zohran Mamdani, el joven socialista y musulmán que será el próximo alcalde de Nueva York, ha cruzado el Atlántico y ha llegado hasta un lugar inesperado: el vestuario del Real Betis Balompié.

Su lateral derecho, Héctor Bellerín, apareció en un programa ... digital de humor y entrevistas, The Adam Friedland Show, que tuvo como protagonista a Mamdani, ganador de las elecciones en la mayor ciudad de EE.UU. a comienzos de mes.

