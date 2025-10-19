Suscribete a
ABC Premium

FÚTBOL / PREMIER LEAGUE

Harry Maguire confirma el calvario del Liverpool

El Manchester United asalta Anfield (1-2) en un partido estrambótico gracias a un testarazo del zaguero inglés

El Arsenal se empeña en el liderato y Haaland prolonga su estado de éxtasis

Harry Maguire confirma el calvario del Liverpool
REUTERS

Jorge Vicente Catalá

El magnífico y extravagante Liverpool terminó por caer en su majestuoso estadio frente al risible y vilipendiado Manchester United gracias a un cabezazo en los últimos minutos del aún más risible y vilipendiado Harry Maguire. Hasta qué punto los contrarios son intercambiables y hasta ... qué punto no hay más que un paso desde un polo de la existencia humana hasta el otro, que diría Kundera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app