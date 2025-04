Hansi Flick sobre la polémica arbitral: «Es un juego, tenemos que cuidar a los árbitros»

Todo está listo para la celebración de la final de la Copa del Rey 2024-25 en el estadio de la Cartuja. Una sede reformada que este viernes han podido conocer de cerca tanto Barcelona como Real Madrid durante las sesiones de entrenamiento, pero antes Ronald Araujo y Hansi Flick han atendido a los medios de comunicación en la previa de esta gran final.

El técnico azulgrana ha querido pedir respeto hacia los árbitros después de que De Burgos Bengoetxea rompiera a llorar en plena rueda de prensa: «No sé qué decir. Para mí es un deporte, un juego. Es fútbol, no es más que esto. Tenemos la responsabilidad de proteger a jugadores y a todo el mundo. En el terreno de juego hay decisiones y hay emociones, pero tras el partido hay que dejarlo todo atrás. Los aficionados quieren ver a los jugadores jugar y necesitamos a los árbitros. Ya lo dije, tenemos que cuidarlos también. Porque no podemos no respetarlos, tenemos que cuidarles todos los clubes, entrenadores y jugadores».

Ya en lo deportivo, Flick ha reconocido que «tiene presente el triplete», pero que ante el Real Madrid rehúye del papel de favorito y asegura que en este tipo de encuentros «no hay favoritos que valgan». «Es una final contra el Real Madrid, el estadio tiene una pinta increíble y tenemos que disfrutar mañana del día, del partido, y darlo todo también. Hay que luchar por ello, empezamos un viaje al inicio de la temporada hacia todos los títulos y queremos luchar por todos. Tenemos la oportunidad de ganar tres títulos y es nuestro objetivo, pero sabemos que es difícil porque ya hemos jugado contra el Real Madrid y tiene un equipo fantástico«, ha avisado.

Además, ha querido recordar el alemán la juventud que impera en su grupo: «Tenemos un equipo muy joven y es una gran experiencia jugar una final como esta, contra uno de los mejores equipos del mundo. Una final siempre es distinta, no hay favorito que valga. Queremos empezar el partido y queremos luchar por este título«.

Además, el técnico del Barcelona ha querido poner en valor la calidad de su rival de este sábado: «El Real Madrid es un gran club, con un gran equipo. Tenemos que respetarlo. Queremos luchar y lucharemos los 90 minutos o más, lo que sea. Queremos ser quienes ganen el título y se trata de llegar ahí, a ese punto, no del resto».

No obstante, Flick no ha dudado en el trabajo que están llevando a cabo sus jugadores. «Cuando veo cómo entrena el equipo y cómo se esfuerzan me da confianza. Me permite creer en estos jugadores, y ver que ellos también tienen confianza. Creo en ellos, es así. Lo damos todo, tenemos una idea muy clara de cómo jugar y se vio en el último partido contra el Mallorca, que jugamos bien con la pelota. Luchamos siempre, como en la remontada contra el Celta, y mañana también será así», ha aseverado.

Ferran Torres, posible '9'

Para esta final, Robert Lewandowski es la gran baja junto a Marc Casadó y Balde. Ante esta sensible baja, Flick confía en Ferran Torres para ubicarlo como referente en el ataque: «En partidos de esta Copa ha demostrado lo bien que puede jugar de '9'. Es una muy buena posición para él. Está claro que Lewandowski no puede jugar pero Ferran también sabe cómo queremos que juegue en esa posición y no afecta a Lamine ni a Raphina. Tienen que adaptarse a otro compañero, con otros puntos fuertes, pero estoy encantado de tenerle ahí», se sinceró.

El defensa uruguayo del Barcelona, Ronald Araújo, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes en Sevilla EFE

Por su parte, el defensa del Barcelona Ronald Araujo ha advertido de que la final de Copa será «un partido totalmente diferente» a los que han jugado esta temporada y ha asegurado que están «preparados para cualquier situación», y ha reconocido que a principio de temporada no se imaginaba que el equipo pudiese llegar a estas alturas «pudiendo ganar todo».

«Será un partido totalmente diferente a los que hemos jugado esta temporada. Es una final más, un partido más, estamos motivados. Vamos a buscar con nuestras herramientas el resultado y el título, que es lo más importante. El equipo está muy bien y con ganas de poder ganar mañana», ha afirmado. «Significa muchísimo una final más esta temporada, un título más, y contra nuestro mayor rival. Estamos contentos y motivados por este partido», ha añadido.

Además, el defensa ha asegurado que el equipo está «preparado para cualquier situación». «Estamos preparados para implementar nuestro fútbol, intentar ser protagonistas, tener la pelota, con las herramientas que tenemos. Vamos a intentar ir a buscar el partido y ganar, que es lo más importante», ha dicho.

Sobre si este es un partido clave para el devenir del curso, el defensa uruguayo ha afirmado que «ganar un título es siempre importante, y más jugando contra tu mayor rival». «Ahora, la mentalidad que tiene este equipo es un poco diferente. Nosotros queremos ganar mañana, pero en el caso de que no pase, seguiríamos luchando porque estamos primero en LaLiga, estamos en semifinales de 'Champions' y vamos a ir a buscar los máximos títulos posibles. Pero la mentalidad es ir a ganar todo», ha señalado.

Sobre el equipo, Araujo ha afirmado que el equipo está «muy bien» y «en buena dinámica». «Eso se ve. Con respecto a lo que decís el triplete, somos conscientes de lo que somos capaces de conseguir, pero vamos partido a partido. Es lo que nos dice el míster y lo que este equipo tiene pensado esta temporada, ir partido a partido. Mañana es la final y ya veremos los partidos que siguen. Esa es la mentalidad que nos trajo a estar en esta situación. Vamos a buscar el título, que es lo más importante», ha insistido.

En este sentido, ha rechazado hablar de la posibilidad de ganar el triplete. «Jugamos contra el Real Madrid, que es un gran equipo y tiene grandes jugadores, y será un partido muy difícil. Entiendo que la gente pueda decirlo pero nosotros lo tomamos con cuidado, con la humildad de saber que nos enfrentamos a un gran rival mañana. Sobre el triplete, el equipo que tenemos está más para divertirse, entrenar y seguir en esa dinámica, pero no está comentando todo el tiempo esto. Somos conscientes de la responsabilidad, pero muy tranquilos», subrayó.

También reconoció que a principio de curso no se imaginaba una situación como la actual. «Claro que no. Cuando empiezas una temporada siempre quieres ir a por todo, y más jugando en el Barça, que te exige esto. Pero al principio no te esperas que puedas llegar a estas circunstancias pudiendo ganar todo. Es muy lindo. Este equipo y nuestra gente se lo merecen; han pasado por mil cosas estos últimos años. Que el equipo pueda estar en esta situación es una alegría para ellos. Hay que reconocer el trabajo que vienen haciendo en el club. Creo que nos merecemos esto», expresó.

El zaguero azulgrana, sin embargo, no quiso hablar de nueva era en el conjunto azulgrana. «Yo soy más de ser más humilde, no va a salir de mi boca decir eso. Pero sí que tenemos un gran equipo que está haciendo las cosas muy bien, no solo esta temporada; de cara al futuro, será un equipo que dará miedo. Estoy contento porque el club se lo merece, la gente se lo merece. Buscaremos mañana el título para darles una alegría», expuso.

En otro orden de cosas, aseguró que el Real Madrid es un «gran equipo» que tiene «grandes jugadores de mucha calidad en todas las líneas y muy rápidos arriba y muy determinantes». «Nosotros vamos a hacer nuestro fútbol, nuestro estilo y ser fieles a eso», dijo. «También tiene un gran míster, que ha ganado lo que ha ganado por lo que es. Hay que respetarlos y nosotros, con nuestras herramientas, buscaremos el título», aseveró.

También se deshizo en elogios hacia su compatriota y jugador del Real Madrid Fede Valverde, aunque reconoció que no han hablado sobre el partido. «Fede es un gran amigo mío. La verdad que no hablamos antes los partidos, mejor estar concentrados. Ya después del partido nos mandamos algún mensajito. Estoy contento por Fede, porque es un gran amigo mío y un excelente jugador», ha indicado.

Respecto a los jugares más jóvenes del equipo, Araujo se ha mostrado fascinado por su actitud ante la final: «Me sorprenden porque tienen una mentalidad increíble. Parece que no te juegan una final mañana, tienen una tranquilidad inmensa. Creo que lo vienen haciendo desde siempre, desde que son chiquitos en La Masia. Me sorprende mucho la gente que sube, la mentalidad de todos, de Cubarsí, de Lamine, de Fermín, de Héctor Fort... Son increíbles. La gente de La Masia es increíble. El trabajo que hacen es increíble porque llegan arriba y no tienen miedo».

Por último, el uruguayo no ha querido mojarse sobre las lágrimas del árbitro en rueda de prensa: «La verdad es que no lo vi eso. Me dijeron que me podían preguntar, pero nosotros no hablamos de eso en el equipo. Ser árbitro es una profesión muy difícil, hay que respetar y entender también lo que hacen. No puedo opinar más sobre eso».