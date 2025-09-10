Hallan muerto a Paul Baccaglini, expresidente del Palermo, con signos de suicidio

Paul Baccaglini, de 41 años, expresidente del Palermo Fútbol Club, fue encontrado muerto en su domicilio de Milán por su pareja. Los Carabineros investigan un suceso que, según todos los indicios, se trata de un sucidio.

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017. pic.twitter.com/OMtFOVHDiL — Palermo F.C. (@Palermofficial) September 10, 2025

Nacido en Chicago (Estados Unidos) de padre estadounidense y madre italiana, pasó la mayor parte de su infancia entre Pittsburgh y Padua, ciudad de Italia donde estudió y forjó su carrera en el mundo del deporte, los medios de comunicación y las finanzas. En su juventud jugó al baloncesto, llegando incluso a la Serie B.

Posteriormente dio el salto a los medios de comunicación, primero en la radio y tarde en la televisión, donde su estilo irónico y simpático le convirtió en personaje muy popular. Esa fama se vio además acrecentada por su relación sentimental con la modelo brasileñas Thais Wiggers entre 2010 y 2018.

En 2017, Maurizio Zamparini, entonces presidente del Palermo, anunció que Baccaglini iba a comprar el club y le cedió el máximo puesto directivo. Sin embargo, las negociaciones de adquisición nunca fructificaron por falta de garantías financieras, y Paul dimitió. Había durado cinco meses en el cargo.

Durante una noche de juerga, varios antiguos amigos convencieron a Baccaglini para hacerse allí mismo un tatuaje de amor por el Palermo. Él mismo presentó la ilustración del escudo del club impresa en su corazón durante una inolvidable rueda de prensa.

La prematura y trágica muerte de Baccaglini ha conmovido a muchos aficionados del Palermo. El club, que actualmente milita en la Serie B (Segunda), publicó un mensaje de condolencia en su cuenta de la red social X (antes Twitter):

«El Palermo FC, junto con el presidente Dario Mirri y toda la familia del City Football Group, expresan sus condolencias por el prematuro fallecimiento de Paul Baccaglini, presidente del US Città di Palermo durante los últimos meses de la temporada 2016-17».