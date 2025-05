Haaland, el invitado más incómodo

En el avance del documental que el próximo sábado se estrenará sobre la carrera de Erling Haaland -sorprende que a estas alturas de su trayectoria el noruego no hubiera participado aún de este formato en auge- el futbolista da respuesta a la gran pregunta. «¿Cómo se puede decir que no a un club como el Real Madrid?», le cuestionan en un momento dado. Y el magno delantero lanza una media sonrisa: «Buena pregunta. No puedes hacerlo, realmente». Asegura que no podía, pero lo hizo. Al final es su padre, Alf-Inge Haaland, quien desvela el porqué: «Tenemos en mente un criterio, ¿qué club necesita un 'nueve'? El Manchester City en ese sentido es un 10, es la opción perfecta. Mientras que el Real Madrid es un 5 o un 6 por cómo está jugando Benzema ahora. Y, además, ¿conseguirán fichar a Kylian Mbappé?».

Fue así como lo que amenazaba con convertirse en uno de los culebrones del verano se desactivó antes incluso de comenzar el mercado de fichajes. Fue el pasado 10 de mayo cuando se oficializó el fichaje de Haaland por el City. Una semana antes, su agente informó de la decisión al Real Madrid y al Bayern, los otros dos equipos que estaban en la carrera. La elección del noruego también tenía algo de sentimental, pues su padre jugó para el club 'citizen' en la década de los ochenta.

Haaland ha aterrizado de pie en la Premier, sin un atisbo de presión, con idéntico desparpajo del que ya mostró cuando emigró a Austria con apenas 18 años para jugar en el Salzburgo. Allí marcó 14 goles en sus 10 primeros partidos, para un total de 29 en 27 encuentros. Solo duró un año, porque el Borussia Dortmund se volvió loco con él y lo fichó en el invierno de 2020 por 20 millones de euros. Debutó con un 'hat-trick', y en sus primeros diez partidos vestido de amarillo y negro sumaba 12 tantos. Su etapa en Alemania terminó con 86 goles en 89 partidos.

Coco en Nervión

Es fácil imaginar lo que puede lograr Haaland en Inglaterra. Apenas ha jugado siete partidos con la camiseta azul celeste y ya suma 10 goles, incluidos dos tripletes consecutivos ante Crystal Palace y Nottingham Forest.

Haaland asegura que se despierta cada mañana con el himno de la Champions. Es su tono de alarma, y la manera de tener siempre presente su objetivo principal. Hoy se estrena en la máxima competición continental con su nuevo equipo y enfrente está un Sevilla en horas bajas. En la capital andaluza cuesta ocultar el temor que provoca la visita del nórdico, que ya les hizo cuatro goles en los octavos de hace dos años. Hoy vuelven a temblar, sobre todo por la fragilidad defensiva que ha mostrado el equipo en este inicio de temporada. «El City ya era excelso sin Haaland, y ahora él lo hace más fuerte, potente y con más alternativas», analizaba Lopetegui en la previa, sin querer centrar sus halagos en el atacante. «Es muy bueno, de los mejores, pero depende también de otros que están por detrás que también son muy buenos», confirmaba Suso, haciendo suyo el discurso de su entrenador.

El Sevilla, que terminó la pasada temporada como el equipo menos goleado de Primera, ha recibido ocho goles en las cuatro primeras jornadas de este curso, y aparece como una víctima propicia para que Haaland siga aumentando sus estadísticas. «Si te arrancan un pulmón y un corazón debes regenerarlo lo antes posible para competir», lamentaba Lopetegui, en referencia a los traspasos de sus dos centrales titulares, Koundé y Diego Carlos. El técnico vasco también dedicó elogios a Pep Guardiola, al que calificó como el mejor entrenador del mundo. El de Santpedor afronta su enésima reválida en la Champions, once años después de conquistar la última de sus dos copas con el Barcelona, de nuevo pertrechado con las mejores armas y un músculo económico al alcance de muy pocos. Tras el disgusto del año pasado, eliminado en la rocambolesca semifinal ante el Real Madrid, la llegada de Haaland le insufla un nuevo ánimo: «Está haciendo lo que ha hecho toda su vida, marcar goles. Los números para este tipo están más allá».