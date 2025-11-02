Suscribete a
FÚTBOL / PREMIER LEAGUE

Guardiola y Haaland le ganan la partida a Iraola

El Manchester City se impone al Bournemouth (3-1) y queda en segundo puesto a seis puntos del Arsenal

REUTERS

Jorge Vicente Catalá

A Haaland no le concebió Mary Shelley, ni tampoco Tim Burton o Robbie Retos, o sí, pero eso no importa, a Guardiola no le importa: es una maldita máquina de hacer goles. Y esto también deja de ser importante o resaltable en el mismo ... momento en que se vuelve evidente, no precisamente ahora. Pero el tipo no cesa, como si cada tanto que anotara le sumase un mes más de vida.

