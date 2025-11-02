Guardiola y Haaland le ganan la partida a Iraola

El Bournemouth terminó por sucumbir ante la fuerza del noruego y ante la suya propia. Saltó al césped del Etihad como untado en bebida energética: sus tres atacantes, Semenyo, Kroupi y Tavernier, parecen sombras escapadas de la caja de Pandora. El francés marcó en fuera de juego apenas un minuto después del pitido inicial. Y su equipo pujó, pujó.
Así, al City tan solo le bastó una concatenación rápida y definitivamente acertada de dos pases para regalar a Haaland toda una mitad de campo abierto para correr. El '9', feliz, batió a Petrović con pierna izquierda. Tyler Adams, sin embargo, puso las tablas ocho minutos después, en el 24', aprovechándose de un error de Donnarumma a la salida de un córner. Vértigo: el inmenso deseo de caer. El partido, desde luego, se prestaba vertiginoso.
En el 32', Haaland anotó de nuevo en una secuencia bien similar a la anterior. Foden quedó cerca de ampliar la ventaja después, así como el mismo Erling, privado de su hat-trick. Los de Iraola, anestesiados, apenas volvieron a inquietar de verdad a Donnarumma, más allá de un par de vagas intentonas durante el segundo tiempo. Nico O'Reilly, con un zurdazo cruzado, puso el 3 a 1 definitivo en el minuto 60.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete