La reclamación de las capitanas de la selección: «Una liga con menos equipos aumentaría la competitividad»

El fútbol femenino español ha conquistado el mundo, pero la Liga F aún no ha conquistado a su propio país. Antes del amistoso contra Japón del jueves previo al viaje a Suiza para disputar la Eurocopa, las de Montse Tomé recibían a los medios de comunicación en Las Rozas para hablar sobre sus sensaciones antes del torneo y anunciar la novedad de que España contará con cinco capitanas. La seleccionadora ha optado por un liderazgo coral, que mezcla nombres asentados como los de Irene Paredes o Alexia Putellas, con los de Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Olga Carmona.

Esta elección no solo reparte responsabilidades dentro del grupo, sino que también refleja la transformación del equipo tras el Mundial conquistado en 2023 y la reciente participación en los Juegos Olímpicos de París del pasado verano. De esta exigencia de grupo ha surgido un mensaje contundente: la Liga también necesita un rediseño para estar a la altura del talento que ha situado a España en lo más alto del fútbol.

Precisamente, una de las más directas al exponer el problema fue Aitana Bonmatí, la actual Balón de Oro: «Llevamos años diciendo que estaría bien tener una liga con menos equipos, por tanto, más competitiva porque las mejores jugadoras se reunirían en menos equipos. Tenemos que ver las grandes ligas europeas, cuántos equipos tienen. Eso también beneficia a las jugadoras que compiten por todo, como en este caso el Barça, que también vamos a la selección y nos vemos así cada año».

Su crítica apunta directamente a quienes toman las decisiones: «Se mira por los intereses de no sé quién son. Es algo que llevamos peleando muchos años, pero nadie piensa en nosotras y es cómo me siento». Su opinión no es aislada, sino que Alexia Putellas también comparte algunos aspectos.

La centrocampista catalana, una de los pesos pesados del vestuario de la selección, fue algo más diplomática, aunque igual de clara en el fondo: «Hemos empezado un poco tarde a profesionalizar la liga. Creo que hay mucha diferencia entre los propios equipos, pero quiero pensar que se está trabajando para que eso mejore». Cuando se le preguntó sobre si se plantearía hacer algo, dijo lo siguiente en tono irónico: «Cada año tendríamos que hacer una huelga». Sin embargo, dejó entrever que la inversión y el tiempo son fundamentales si quieren conseguir un paso adelante: «Al final las jugadoras de la Selección decimos nuestra opinión y nada cambia, no va a hacerlo tampoco una huelga».

Campos y el dilema del calendario

Olga Carmona, recientemente fichada por el PSG, pone el foco en los campos artificiales. Si bien es cierto que la competición llevaba tiempo trabajando para que todos los clubes de Primera división contaran con césped artificial, no ha sido hasta este año cuando se ha puesto fecha límite a este tipo de campos. A partir de la temporada que viene, Levante Badalona y el Costa Adeje Tenerife deberán adaptar sus estadios a las nuevas condiciones.

El desgaste físico es otro problema. Irene Paredes, primera capitana, recuerda cómo lo sufrió ella entre 2023 y 2024, cuando encadenó varias lesiones debido a la alta exigencia del calendario de competiciones. «Tenemos la suerte de jugar demasiado. No todo el mundo juega hasta la final de la Champions, no juega la Eurocopa pero es verdad que hay muchos partidos. Yo me lesioné y tuve que parar para tener el descanso necesario», afirmó.

Mariona Caldentey, recientemente ganadora de la Champions con el Arsenal frente a su ex equipo, el Barcelona, conoce lo que es jugar en ambos países y apunta a la Women's Super League como una referencia para la Liga F: «Allí lo que se hace muy bien es vender el producto, cuidarlo y hacer que la gente se enganche y lo siga».

Precisamente, desde que conquistaran la última Eurocopa, la afición inglesa que sigue a su combinado nacional ha crecido exponencialmente, llegando a llenar reunir a más de 80.000 personas en Wembley. A la selección española, sin embargo, todavía le cuesta encontrar su reclamo: «Aquí cada vez hay más gente que nos sigue, lo notamos cuando jugamos con la selección. Pero ojalá podamos crecer al mismo ritmo que fuera».

De acuerdo con el sentimiento de grupo mostrado, Tomé ha apostado por una estructura más horizontal y moderna, acorde con el momento actual. No hay una sola líder, sino un bloque con distintas sensibilidades, voces y experiencias. Lo que une a todas es la profesionalización del equipo. «El ambiente es mucho más profesional que en 2022», coinciden varias de ellas. Mientras el debate sigue abierto, la selección se prepara para su siguiente reto: conquistar la Eurocopa este verano en un torneo en el que llegan con el cartel de grandes favoritas, pero también con la herida de caer en los Juegos Olímpicos de París. España quiere conquistar Europa, pero también quiere una Liga a la altura de sus campeonas.

