Suscribete a
ABC Premium

FÚTBOL / LIGA DE CAMPEONES

Grimaldo asesta a Guardiola su primera derrota europea

Los 'citizens' y el Newcastle estrenan su casillero de partidos perdidos, la Juventus suma su primer triunfo y el Ajax se mantiene como el único equipo sin puntos

El Chelsea le explica Europa al Barça

Grimaldo, autor del primer gol del Leverkusen ante el Manchester City
Grimaldo, autor del primer gol del Leverkusen ante el Manchester City REUTERS

Daniel Cebreiro

Son los equipos ingleses los que mayor dominio están mostrando en esta Liga de Campeones, pero este martes no fue su mejor jornada. Si bien es cierto que el Chelsea se paseó y goleó al Barcelona, el Manchester City y el Newcastle sufrieron sus ... primeras derrotas europeas de la campaña.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app