Grimaldo asesta a Guardiola su primera derrota europea

Son los equipos ingleses los que mayor dominio están mostrando en esta Liga de Campeones, pero este martes no fue su mejor jornada. Si bien es cierto que el Chelsea se paseó y goleó al Barcelona, el Manchester City y el Newcastle sufrieron sus ... primeras derrotas europeas de la campaña.

Guardiola introdujo una rotación masiva para recibir al Bayer Leverkusen, lo que fue aprovechado por los alemanes para salir victoriosos de su visita al Etihad gracias a los goles de Grimaldo y Schick (0-2). Mientras que las urracas se adelantaron en su visita al Olympique de Marsella con el tanto de Barnes, pero vieron cómo el conjunto galo remontaba de la mano de un estelar Aubameyang, autor de un doblete (2-1).

Al contrario que la Juventus, que sufrió de lo lindo pero sumó su primera victoria en la Champions gracias al agónico gol de Jonathan David en el descuento (2-3). Sigue sin levantar cabeza el Ajax, que fue derrotado por el Benfica de Mourinho (0-2) y se mantiene como el único de los 36 equipos que todavía no ha estrenado su casillero de puntos.

Consulte los resultados y la clasificación de la Liga de Campeones.