Gonzalo premia la insistencia de España en una remontada agónica

España se acerca al Europeo sub-21 gracias a una agónica remontada ante Finlandia que le permite auparse hasta el liderato del grupo de clasificación. Todo parecía perdido para los de David Gordo cuando el autogol de Yarek era el único que imperaba en el ... marcador en el 90, pero dos postreros tantos de Mayenda y Gonzalo, que también asistió en el primero, premiaron la insistencia española.

Astralaga; Álex Jiménez, Mosquera, Yarek, Obrador (Keddari, m.88); Carvalho (Álex Valle, m.77), Chema Andrés, Mario Martín (Dani Rodríguez, m.64); Ángel Ortiz (Gerard Hernández, m.77), Gonzalo García y Rodelas (Mayenda, m.46). Finlandia: Jantunen; Ylitolva, Jansson, Miettinen, Galvez; Siltanen, Hyryläinen (Kujasalo, m.81); Ruoppi, Talvitie, Söderbäck (Naamo, m.64); y Liimatta (Möller, m.88).

Árbitro: Radoslav Gidzhenov (Bulgaria). Amonestó a Mario Martín y Chema Andrés en España y a Jansson, Hyryläinen y Liimatta por Finlandia.

Se vio sorprendida España por la buena puesta en escena de los finlandeses. El combinado nórdico discutía la posesión a los de David Gordo y les hacía estar incómodos sobre el césped del Castalia. Cerca estuvo Astralaga de premiar el buen inicio de Finlandia con un regalo. Un resbalón del meta del Granada dejó la portería desguarnecida, aunque la oportuna aparición de Yarek evitó el tanto de Liimatta.

Consiguió la selección española adueñarse del mando del encuentro, pero no lograba imprimirle un mayor ritmo al toparse una y otra vez con una bien plantada Finlandia. Un disparo lejanísimo de Gonzalo y un cabezazo de Yarek en un saque de esquina fueron las únicas ocasiones en las que España logró incomodar ligeramente al portero finés.

Buscó soluciones el seleccionador al descanso con la entrada del eléctrico Mayenda, que junto a Álex Jiménez, un todoterreno por la derecha durante todo el encuentro, mejoró las prestaciones españolas. Pudo Chema Andrés estrenar el marcador con un remate a escasos metros de la portería que salvó Jantunen, pero quien lo hizo, en contra de su voluntad, fue Yarek, que convirtió un intento de despeje en un autogol.

Se volcó España con mas fe que argumentos, atacando por acumulación y con constantes centros al área. Una solución desesperada que encontró su premio con una agónica remontada comandada por Gonzalo. En el 90 asistió a Mayenda en el tanto del empate y, tres minutos después, se revolvió de maravilla para premiar la insistencia española, aupar a la selección al liderato del grupo y acercarla al Europeo.