Última hora
Trump sube el tono contra Sánchez: califica de «irrespetuoso» el gasto en defensa y amenaza con aranceles

FÚTBOL / CLASIFICACIÓN EUROPEO SUB-21

Gonzalo premia la insistencia de España en una remontada agónica

Los de David Gordo dan la vuelta al autogol de Yarek con dos postreros tantos de Mayenda y el ariete del Madrid para tumbar a Finlandia (2-1)

De oficio, desconvocador: De la Fuente libera a cinco tocados que tal vez jueguen el fin de semana

Gonzalo García, durante el España-Finlandia
Daniel Cebreiro

España se acerca al Europeo sub-21 gracias a una agónica remontada ante Finlandia que le permite auparse hasta el liderato del grupo de clasificación. Todo parecía perdido para los de David Gordo cuando el autogol de Yarek era el único que imperaba en el ... marcador en el 90, pero dos postreros tantos de Mayenda y Gonzalo, que también asistió en el primero, premiaron la insistencia española.

