Golpe en la mesa de los grandes de Europa

Se llama Lennart Karl, tiene 17 años y allanó el camino de la victoria del Bayern de Múnich ante el Brujas (4-0) con un golazo apenas se habían cumplido los cinco minutos de juego. A partir de ahí, la noche fue ... plácida para el conjunto germano.

Abierto el marcador, bastó media hora para afianzar el resultado. En este caso lo hicieron, con sendos goles, dos habituales depredadores del área: Harry Kane y Luis Díaz. Y, finalmente, Jackson marcó el cuarto.

El Bayern suma así el pleno de victorias en esta primera fase liguera. Se coloca segundo, a rebufo del PSG y en el selecto grupo de los grandes de Europa que también han ganado todos los encuentros: Inter, Arsenal y Real Madrid.

Por detrás en la clasificación, otros dos trasatlánticos continentales, Liverpool y Chelsea, se redimieron de la única derrota que han encajado hasta el momento en la anterior jornada de la Champions. Este miércoles les endosaron sendas goleadas al Eintracht en Frankfurt y al Ajax en Londres respectivamente.

GALATASARAY 3 - 1 BODO

Junto al partido de Bilbao, el disputado en Estambul fue el más madrugador. Y el Galatasaray abrió la jornada del miércoles con un triunfo solvente ante el Bodo noruego. Osimhen, el hombre de la tarde, anotó un doblete en 30 minutos para impulsar al equipo turco. Akgun marcó el tercero, y Helmersen maquilló un poco la derrota en el tramo final.

CHELSEA 5 - 1 AJAX

El joven delantero español Guiu estreno el casillero del Chelsea, y partir de ahí todo fue coser y cantar para los ingleses. Caicedo hizo el segundo y pese a que Weghorst, de penalti, acortó distancias, los azules aprovecharon los cinco minutos de tiempo añadido para sentenciar. Enzo Fernández, Estevao y George marcaron el tercero, el cuarto y el quinto.

EINTRACHT 1 - 5 LIVERPOOL

De poco le sirvió al Eintracht ponerse por delante en el marcador merced al gol de Kristensen en el minuto 19. El revés espoleó al Liverpool. Los ingleses se remangaron, dieron un paso adelante y en un visto y no visto Ekitike, Van Dijk y Konaté sellaron la remontada. Luego, en el segundo tiempo, Gapko y Szoboszlai cerraron la goleada.

SPORTING CP 2 - 1 MARSELLA

Catamo y Santos le dieron la vuelta a un marcador que parecía decantado para el conjunto francés. El equipo luso tardó 70 minutos en igualar el gol temprareno de Paixao.