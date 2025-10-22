liga de campeones
Golpe en la mesa de los grandes de Europa
fase de liga | jornada 3
Bayern, Liverpool y Chelsea resuelven con goleadas sus respectivos partidos
Resultados y clasificación de la Champions 25-26
El PSG de Luis Enrique, una máquina demoledora, aplasta al Leverkusen
Se llama Lennart Karl, tiene 17 años y allanó el camino de la victoria del Bayern de Múnich ante el Brujas (4-0) con un golazo apenas se habían cumplido los cinco minutos de juego. A partir de ahí, la noche fue ... plácida para el conjunto germano.
Tiene 17 años y se llama 𝐋𝐞𝐧𝐧𝐚𝐫𝐭 𝐊𝐚𝐫𝐥.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/MS0JiLWiDd— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 22, 2025
Abierto el marcador, bastó media hora para afianzar el resultado. En este caso lo hicieron, con sendos goles, dos habituales depredadores del área: Harry Kane y Luis Díaz. Y, finalmente, Jackson marcó el cuarto.
El Bayern suma así el pleno de victorias en esta primera fase liguera. Se coloca segundo, a rebufo del PSG y en el selecto grupo de los grandes de Europa que también han ganado todos los encuentros: Inter, Arsenal y Real Madrid.
Por detrás en la clasificación, otros dos trasatlánticos continentales, Liverpool y Chelsea, se redimieron de la única derrota que han encajado hasta el momento en la anterior jornada de la Champions. Este miércoles les endosaron sendas goleadas al Eintracht en Frankfurt y al Ajax en Londres respectivamente.
GALATASARAY 3 - 1 BODO
Junto al partido de Bilbao, el disputado en Estambul fue el más madrugador. Y el Galatasaray abrió la jornada del miércoles con un triunfo solvente ante el Bodo noruego. Osimhen, el hombre de la tarde, anotó un doblete en 30 minutos para impulsar al equipo turco. Akgun marcó el tercero, y Helmersen maquilló un poco la derrota en el tramo final.
CHELSEA 5 - 1 AJAX
El joven delantero español Guiu estreno el casillero del Chelsea, y partir de ahí todo fue coser y cantar para los ingleses. Caicedo hizo el segundo y pese a que Weghorst, de penalti, acortó distancias, los azules aprovecharon los cinco minutos de tiempo añadido para sentenciar. Enzo Fernández, Estevao y George marcaron el tercero, el cuarto y el quinto.
EINTRACHT 1 - 5 LIVERPOOL
De poco le sirvió al Eintracht ponerse por delante en el marcador merced al gol de Kristensen en el minuto 19. El revés espoleó al Liverpool. Los ingleses se remangaron, dieron un paso adelante y en un visto y no visto Ekitike, Van Dijk y Konaté sellaron la remontada. Luego, en el segundo tiempo, Gapko y Szoboszlai cerraron la goleada.
SPORTING CP 2 - 1 MARSELLA
Catamo y Santos le dieron la vuelta a un marcador que parecía decantado para el conjunto francés. El equipo luso tardó 70 minutos en igualar el gol temprareno de Paixao.
