Gianluca Pagliuca: «Simeone ya dirigía de jugador»

Gianluca Pagliuca (Bolonia, 1966), mítico guardameta de la selección italiana, jugó cinco temporadas en el Inter de Milán. Con Diego Pablo Simeone de compañero. Eran los rebeldes años noventa italianos. Entonces, el calcio mordía y sacaba músculo allí dónde iba. No solamente la ... Serie A era el mejor campeonato, no. Es que, además, sus equipos copaban los podios más altos de las copas europeas. De todo eso habla con ABC, justo ahora que su Inter visita el Metropolitano en una maravillosa noche de Champions.

—¿Qué partido espera ver?

—Atlético-Inter siempre es un buen choque. Equilibrado. Dos magníficos equipos, aunque con características diferentes. Creo que ambos pueden llegar lejos en la competición. No tengo dudas al respecto.

—El Inter viene de perder, inmerecidamente, el derbi contra el Milán. Aunque ya están surgiendo las primeras críticas, Cristian Chivu no lo está haciendo mal. Sobre todo porque, tras el no de Cesc, se atrevió con un equipo psicológicamente devastado.

—No me sorprende. El año pasado, como debutante, ya salvó al Parma. En este curso, como dices, coge un equipo que venía de un ciclo malo. Piensa la final de Champions contra el PSG… No solo, porque el campeonato lo tiró a la basura el año pasado, y en Copa Italia fue eliminado por el Milán, su rival. Está haciendo un trabajo muy importante y válido, sobre todo a nivel psicológico. Hay que reconocerle todo eso, sin objetar nada.

—Más allá de la explosión de Pío Expósito (ahora mismo quizás el mejor delantero italiano), ha recuperado a nivel anímico a las estrellas: Lautaro, Barella, Çalhanoglu, Thuram…

—Sí, aunque al inicio tuvieron algún que otro problema. Han recuperado las ganas de volver a ser grandes. Será un partido durísimo, donde no veo sinceramente un claro favorito.

—Estaba repasando la final de la UEFA 98. Inter 3-0 Lazio. De negro y azul Simeone, Zamorano, Ronaldo, Zanetti, Djorkaeff, usted...

—Estábamos en la cresta de la ola. La verdad es que teníamos un peso importante en Europa. Ahora todo es bien distinto.

—Y la selección hoy también está en las antípodas de la de los noventa. ¿Qué nos hemos perdido?

—Verás, yo a nivel de clubes no veo que haya problemas con el campeonato. Algunos de ellos siguen ahí, llegando a finales importantes a nivel continental. Con la selección es otra cosa. Antes estábamos acostumbrados a otros objetivos. Hoy día, desgraciadamente, el principal es clasificarnos para un Mundial. Ojalá sea así, porque son ya dos ediciones sin disputarlo.

—¿El problema es estructural, de formación?

—Es simplemente una cuestión de generación. Jugadores, quizás, con menos calidad hoy. Esto ha coincidido con el crecimiento paralelo de otras selecciones. Es una cuestión de ciclos. Volverá Italia… Ha sucedido con Argentina, Brasil, Alemania, España… Ahora, la crisis, nos está tocando a nosotros. Se acepta y se trata de mejorar para salir lo antes posible de ahí.

—Volvamos a la final de París. Ese Inter de Gigi Simoni era temible.

—Un conjunto formidable. Una defensa sólida, mucha calidad en el centro del campo, y adelante… Imagínate con Ronaldo. Jugó conmigo dos años, y el segundo tuvo muchos problemas con las lesiones. Pobre, con esas rodillas, esos cartílagos, los tendones… El primer año fue estrepitoso. A pesar de sus achaques, ganó mundiales, copas, Balones de Oro, campeonatos… Sin los problemas físicos, quizás, el mejor de todos, junto a Maradona o Messi. Sí, nos movemos en ese ámbito con él.

—Hábleme de Simeone.

—Una figura capital en ese Inter. Ya se le vía madera de entrenador. De gran entrenador, además. Ya dirigía. Era un perfeccionista, siempre con un gen competitivo espectacular. Al final ha demostrado ser lo que ya se barruntaba. Un técnico magnífico. Hablamos de un líder con carisma. Como futbolista era enorme. Nos daba muchísimo al centro del campo. Duro, aguerrido, incómodo para el rival.

—El Cholo, que también jugó y ganó con la Lazio, lo hizo bien en todos sitios. Ya en su día se comentó la posibilidad que alguna vez pudiera dirigir al Inter. ¿Le gustaría?

—Podría estar bien, pero Chivu está haciendo un gran trabajo. Diego, sé que está muy ligado al Atlético, donde lleva muchos años. Ha hecho campeonatos magníficos, aunque quizás en un futuro quiera probar otras dimensiones, otros retos, y ahí el Inter podría aparecer como una de sus favoritas para entrenar. De ser así, ojalá sea tarde porque querrá decir que Chivu mejora y le van bien las cosas. Es joven, y hay que darle tiempo aun.

—Estaba repasando los entrenadores que usted tuvo en el Inter. Uno de ellos, como interino durante algunos partidos, fue Luisito Suárez.

—Persona espectacular. Como entrenador, aprecié y valoré mucho de él esa capacidad de desdramatizar. Un tipo especial. Como jugador, nada que añadir porque fue un grande. Estuvo siempre muy unido al Inter, una institución.

—¡Qué generación de porteros la de esa Italia!

—España, con Zubi, también tenía mucho nivel. Estaba Cañizares… Sí, también alguno más. Y luego Casillas… Pero en los noventa insisto con Zubizarreta, un icono. Jugaba siempre él. Un gran cancerbero, aunque nosotros teníamos cuatro o cinco de grandísimo nivel. En mi caso estuve varios años como titular con Italia. Todo un privilegio.

—¿Alguna vez tuvo una oferta de España?

—Pues mira, sí. Hubo un contacto con el Deportivo en 1999, cuando me marché del Inter (terminó recalando en el Bolonia). Después, mi amigo Víctor Muñoz me llamó cuando entrenaba al Villarreal, pero al final decidí quedarme en Italia.

—¿Cuántas veces ha pensado en el gol de falta de Koeman en Wembley?

—En una carrera también hay espacios para grandes desilusiones. Lo de Ronald Koeman en 1992 es una herida abierta aún. Incluso a día de hoy hay veces que me viene a la cabeza. Estuvimos cerca. Creo que Zubi y yo fuimos los mejores ese día. Con buenas paradas ambos. El partido fue disputado. Cualquiera pudo ganar. Lo decidió un episodio. Recuerdo tristeza y desilusión en el vestuario. Muchas lágrimas. Sentimos que habíamos perdido una ocasión increíble.