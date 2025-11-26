Suscribete a
ABC Premium

ENTREVISTA ABC

Gianluca Pagliuca: «Simeone ya dirigía de jugador»

El Atlético recibe al equipo en el que el Cholo y el histórico guardameta del Inter y de la selección italiana fueron compañeros

Quini: «En Grecia los ultras entran con total normalidad a los entrenamientos a ponernos las pilas»

Gianluca Pagliuca, durante un entrenamiento con la selección de Italia en 1998
Gianluca Pagliuca, durante un entrenamiento con la selección de Italia en 1998 AP
Julio Ocampo

Julio Ocampo

Milán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Gianluca Pagliuca (Bolonia, 1966), mítico guardameta de la selección italiana, jugó cinco temporadas en el Inter de Milán. Con Diego Pablo Simeone de compañero. Eran los rebeldes años noventa italianos. Entonces, el calcio mordía y sacaba músculo allí dónde iba. No solamente la ... Serie A era el mejor campeonato, no. Es que, además, sus equipos copaban los podios más altos de las copas europeas. De todo eso habla con ABC, justo ahora que su Inter visita el Metropolitano en una maravillosa noche de Champions.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app