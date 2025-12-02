El Getafe de Bordalás las pasó canutas en Navalcarnero

En la segunda ronda de la Copa del Rey, el rocoso Getafe se encontró con la horma de su fútbol al lado de casa, en Navalcarnero. El equipo de 2ª Federación obligó al conjunto de Bordalás a sudar hasta el minuto 110, cuando Montes ... marcó el 2-3 definitivo que les permite seguir vivos en el torneo copero.

Los locales apenas necesitaron un cuarto de hora para endosarle dos goles al conjunto azulón. Perera y Pérez aprovecharon el despiste inicial de los getafenses y dibujaron un sorprendente 2-0 en el marcador, resultado con el que se llegó al descanso.

El Getafe afrontó la segunda parte, cómo no, con mayor ambición. Dominó y tuvo ocasiones, pero no fue capaz de recortar distancias hasta el minuto 69, cuando marcó Joselu. Y siguió sufriendo hasta el 88, cuando Mario Martín firmó el empate y, en consecuencia, la prórroga salvadora.

La sorpresa de la noche la protagonizó el Guadalajara, equipo de 1ª Federación que eliminó al Ceuta (2ª División). El gol de Canizo instantes antes del descanso coloca a los alcarreños en la tercera ronda. Ahora, su ilusión es que les toque uno de los grandes en el sorteo de dieciseisavos de final.

FINAAAAAAL FINAAAAAAAL!!



EL DÉPOR, EL MISMÍSIMO DÉPOR, ESTÁ POR PRIMERA VEZ EN 78 AÑOS DE HISTORIA EN LOS 1/16 DE FINAL DE COPA DEL REY Y YA ESPERAMOS A UN GIGANTE DEL FÚTBOL ESPAÑOL.



¡¡EL PUTO DEPOR!! pic.twitter.com/LhmQRXyasg — C.D. Guadalajara 🟣⚪️ (@deporguada) December 2, 2025

Segunda ronda de la Copa del Rey

Martes 2 de diciembre

Numancia 2 - 3 Mallorca

Portugalete 0 - 3 Alavés

Racing Ferrol 0 - 2 Huesca

Ebro 3 - 5 Osasuna

Guadalajara 1 - 0 Ceuta

Navalcarnero 2 - 3 Getafe

Miércoles 3 de diciembre

Mirandés-Sporting 20:00h (TPA)

Cultural Leonesa-Andorra 20:00h

Eldense-Almería 20:00h

Talavera-Málaga 20:00h

Real Murcia-Cádiz 20:00h

At. Antoniano-Villarreal 21:00h (Movistar)

Ourense CF-Girona 21:00h (Movistar)

Quintanar del Rey-Elche 21:00h (Movistar)

Reus Reddis-R. Sociedad 21:00h (Movistar)

Torrent-Betis 21:00h (Teledeporte)

Pontevedra-Eibar 21:00h (TVG)

Cieza-Levante 21:00h (Movistar)

Jueves 4 de diciembre

Leganés-Albacete 19:00h (CMM)

Ávila-Rayo Vallecano 19:00h (Movistar)

At. Baleares-Espanyol 19:00 horas (Movistar)

Sabadell-Deportivo 19:00h (3CAT)

Ponferradina-Racing 20:00h

Cartagena-Valencia 21:00h (Movistar)

Extremadura-Sevilla 21:00h (Movistar)

Sant Andreu-Celta 21:00h (Movistar, Teledeporte)

Zaragoza-Burgos 21:00h (Aragón TV)

Tenerife-Granada 22:00h (Movistar)