fútbol / copa del rey

El Getafe de Bordalás las pasó canutas en Navalcarnero

segunda ronda

Los azulones sufrieron para eliminar en la prórroga al equipo madrileño de 2ª Federación (2-3)

España se desata y derriba a Alemania para coronarse en Europa

Perera celebra el primer gol del Navalcarnero
Perera celebra el primer gol del Navalcarnero efe

A. L. Menéndez

En la segunda ronda de la Copa del Rey, el rocoso Getafe se encontró con la horma de su fútbol al lado de casa, en Navalcarnero. El equipo de 2ª Federación obligó al conjunto de Bordalás a sudar hasta el minuto 110, cuando Montes ... marcó el 2-3 definitivo que les permite seguir vivos en el torneo copero.

