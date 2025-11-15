Georgia - España, en directo: resultado, goles y ganador del partido clasificatorio al Mundial 2026 hoy

18:02 Oyarzabal cumple 50 partidos

18:02 ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

17:59 Ahora lo hace el de Georgia Canta todo el público local del Boris Paichadze Stadium.

17:57 ¡SUENA EL HIMNO DE ESPAÑA! Caras de concentración en los futbolistas españoles.

17:56 SALTAN LOS PROTAGONISTAS AL CAMPO Han saltado con una gran ovación del público.

17:55 Equipo arbitral: Principal: Benoit Bastien (Francia). VAR: Mathieu Vernice (Francia).

17:54 Ya están los futbolistas en el túnel de vestuarios En breve, saltaran al campo.

17:45 A por los 30 partidos invicto

17:44 JUGADORES A VESTUARIOS

17:43 Álex Baena: «Yo lo que quiero es jugar y ayudar al equipo» «Donde me toque y hacerlo lo mejor posible. El míster decide».

17:42 Mensaje de Mikautadze a sus compañeros: «No puedo estar con vosotros hoy, me parte el corazón, es difícil verlos desde lejos, pero sepan que estoy con vosotros de todo corazón. ¡Creo en su éxito! Les deseo la victoria y un gran partido, muchachos; ¡lo lograrán!».

17:40 17 victorias y 0 derrotas sin Nico Williams y Lamine Yamal Un dato que evidencia que no existe dependencia de ningún jugador por parte de esta selección.

17:39 Juanjo González, segundo entrenador de España: «Dean Huijsen sintió ayer unas leves molestias y se retiró del último entrenamiento» «Hoy se le han realizado pruebas, su club está informado de todo, y no tiene nada de importancia según nos informan los médicos. No se quiso correr ningún riesgo y por eso se quedó fuera de la convocatoria».

17:38 Así luce el vestuario de España

17:38 Imágenes del calentamiento de los nuestros

17:36 Los suplentes de hoy: Georgia: Gugeshashvili, Kereselidze, Narimanidze, Kashia, Lominadze, Nonikashvili, Abuashvili, Kvernadze, Tsitaishvili, Kvilitaia y Guliashvili. España: David Raya, Remiro, Llorente, Vivian, Grimaldo, Aleix García, Fornals, Pablo Barrios, Fermín, Dani Olmo, Yeremy Pino y Borja Iglesias.

17:36 Esta es la alineación de Georgia Mamardashvili. Gocholeishvili. Lochoshvili. Goglichidze. Mamuchashvili. Tabatadze. Mekvabishvili. Kiteishvili. Davitashvili. Zivivadze. Kvaratskhelia.

17:33 Esta es la alineación de España Baena es titular. Pedro Porro vuelve a ocupar el lateral derecho. Ferran Torres y Mikel Oyarzabal arriba, con Mikel Merino de enganche.