Directo Fútbol
Georgia - España, en directo: resultado, goles y ganador del partido clasificatorio al Mundial 2026 hoy
Sigue en directo cómo va el Georgia - España, resultado, goles y ganador del partido clasificatorio al Mundial 2026
Javier Alberca
Álex Baena: «Yo lo que quiero es jugar y ayudar al equipo»
«Donde me toque y hacerlo lo mejor posible. El míster decide».
Mensaje de Mikautadze a sus compañeros:
«No puedo estar con vosotros hoy, me parte el corazón, es difícil verlos desde lejos, pero sepan que estoy con vosotros de todo corazón. ¡Creo en su éxito! Les deseo la victoria y un gran partido, muchachos; ¡lo lograrán!».
17 victorias y 0 derrotas sin Nico Williams y Lamine Yamal
Un dato que evidencia que no existe dependencia de ningún jugador por parte de esta selección.
Juanjo González, segundo entrenador de España: «Dean Huijsen sintió ayer unas leves molestias y se retiró del último entrenamiento»
«Hoy se le han realizado pruebas, su club está informado de todo, y no tiene nada de importancia según nos informan los médicos. No se quiso correr ningún riesgo y por eso se quedó fuera de la convocatoria».
Los suplentes de hoy:
Georgia: Gugeshashvili, Kereselidze, Narimanidze, Kashia, Lominadze, Nonikashvili, Abuashvili, Kvernadze, Tsitaishvili, Kvilitaia y Guliashvili.
España: David Raya, Remiro, Llorente, Vivian, Grimaldo, Aleix García, Fornals, Pablo Barrios, Fermín, Dani Olmo, Yeremy Pino y Borja Iglesias.
Esta es la alineación de Georgia
Mamardashvili.
Gocholeishvili.
Lochoshvili.
Goglichidze.
Mamuchashvili.
Tabatadze.
Mekvabishvili.
Kiteishvili.
Davitashvili.
Zivivadze.
Kvaratskhelia.
Esta es la alineación de España
Baena es titular. Pedro Porro vuelve a ocupar el lateral derecho. Ferran Torres y Mikel Oyarzabal arriba, con Mikel Merino de enganche.
