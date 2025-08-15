Suscribete a
futbol español

El gasto de la Liga en fichajes, cuatro veces inferior al de la Premier

Atlético y Real Madrid, 340 millones entre ambos, acaparan la inversión veraniega de los clubes españoles (520)

Inglaterra dispara sus compras hasta los 2.390 millones y refuerza su poderío en el mercado continental

Wirtz (Liverpool) y Huijsen (Madrid), fichajes más caros de la Premier y la Liga
Wirtz (Liverpool) y Huijsen (Madrid), fichajes más caros de la Premier y la Liga EFE
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

La temporada 2025-2026 en España sube el telón esta noche en Montilivi, con el Girona-Rayo, y después en La Cerámica, con el Villarreal-Oviedo. Doble ración para el día 1 de la edición de Liga número 95, un campeonato que vuelve a ... arrancar con las mismas penurias que en los últimos años. El gasto en fichajes vuelve a ser casi simbólico, es el cuarto más bajo de las cinco grandes ligas europeas, y los clubes tienen un carro de problemas para poder inscribir a sus jugadores. El 'fair play' financiero aparece, como cada mes de agosto, en los despachos de los directores deportivos y económicos como ese ogro al que es imposible quitarse de encima.

