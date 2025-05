Gary Lineker provoca un terremoto en el fútbol británico: la BBC saca tarjeta roja al futbolista que jamás fue amonestado

El fútbol británico ha vivido un inesperado seísmo en los últimos días. Ha sucedido más allá de los terrenos de juego, en el campo de los medios de comunicación, pero su repercusión ha sido enorme. El protagonista es Gary Lineker, histórico exfutbolista inglés, que desde 1999 presentaba 'Match of The Day', un programa imprescindible para cualquier aficionado al fútbol en aquellos lares. Un comentario de tintes antisemitas ha terminado de forma abrupta con su carrera en la BBC.

El presentador estrella de la cadena británica, de 64 años y con con un sueldo anual estimado en casi 1,9 millones de dólares, dejará el ente público un año antes de lo que estipulaba su contrato con el grupo audiovisual, después de la polémica provocada por la difusión de un mensaje antisemita.

La semana pasada el ahora comentarista compartió un vídeo propalestino en el que se criticaba el sionismo, y que iba acompañado por un emoticono en forma de rata. Una acción por la que la BBC ha mostrado la «tarjeta roja» a un exfutbolista que durante una carrera deportiva que se alargó por 16 años y un total de 567 partidos jamás recibió ninguna amonestación.

En un comunicado oficial difundido por la BBC Lineker admitió el «error» de difundir esa imagen, asegurando no haber reparado en el citado emoticono, y se excusó «sin reservas». «Jamás compartiría algo antisemita, va en contra de todo lo que defiendo. Reconozco el error y los problemas provocados y reitero mis disculpas. Retirarme hoy me parece la acción más responsable», agregó.

El excapitán de la selección inglesa y antiguo delantero del Barcelona y Tottenham, entre otros clubes, tenía previsto abandonar el popular programa al término de la presente temporada, si bien había acordado seguir en la cadena pública como comentarista para la próxima edición de la Copa de Inglaterra y el Mundial 2026, algo que ya no sucederá.

Una relación tensa

No es la primera vez que el exfutbolista, en la actualidad uno de los comentaristas deportivos más populares del las islas, se mete en un lío por sus comentarios públicos. En marzo de 2023 ya fue suspendido por la cadena pública después de criticar un proyecto de ley del gobierno conservador que tenía el objetivo de impedir a los inmigrantes ilegales pedir asilo en el Reino Unido. El exfutbolista comparó su retórica con la utilizada en Alemania en la década de 1930. Su suspensión provocó que sus compañeros de programa lo abandonaran como muestra de solidaridad, dejando el popular 'Match of The Day' sin comentarios ni análisis. Pero también hizo que la cadena pública reforzara sus directrices de imparcialidad para los presentadores.

En esta ocasión, como entonces, la opinión pública se ha dividido entre detractores y partidarios del exfutbolista. Los primeros aplauden el fin de su relación con la BBC, argumentando que sus ideas políticas interferían demasiado en su brillante labor como comentarista futbolístico. De hecho, además de compartir su opinión sobre Gaza o las políticas de inmigración, el exfutbolista también había alzado la voz sobre otros temas como las donaciones políticas internacionales y el alcantarillado. En una entrevista reciente pero anterior a esta polémica Lineker advirtió a los directivos de la BBC que podrían surgir más momentos controvertidos de aquí al próximo Mundial. «Se tiene empatía o no. Sin duda, seguiré impulsando temas humanitarios», avisaba.

Mientras, otra parte del público considera desproporcionado el fin de la relación de Lineker con la BBC tras las disculpas del exfutbolista e incluso discrepan del antisemitismo del mensaje que compartió en las redes sociales, más allá del indefendible icono de la rata.

Noticia Relacionada Gabriel Rufián: «El Madrid está pagando este año el fichaje de Mbappé» María José Hostalrich Considerado el mejor orador del Congreso y azote de muchos en la Cámara Baja, a Gabriel Rufián (Santa Coloma de Gramanet,1982) no hay tema que se le resista. Y menos, el fútbol y su Espanyol. Dice que prefiere ser feliz a tener razón y que, fuera del hemiciclo, discute poco. Vamos a comprobarlo.

Esta división de opiniones también afecta a la BBC, pues mientras unos consideran que la cadena pública ha obrado bien en defensa de su objetividad, otros ven una línea editorial demasiado cercana a las posturas de Israel.

El adiós de Lineker es el de un icono de los medios. Un exfutbolista que supo reconvertirse, utilizando incluso un entrenador para su voz, y que a este momento ha llegado como una de las figuras más importantes de la BBC, con su propio podcast de éxito, 'The Rest Is Football', y siendo un auténtico ejecutivo de los medios de comunicación. Si durante su carrera deportiva supo brillar como delantero, siendo máximo goleador de la Premier League con tres clubes distintos (Leicester City, Everton y Tottenham Hotspur) y del Mundial de 1986 con Inglaterra, ante las cámaras ha sabido rendir igual de bien o incluso mejor.