El futbolista Sergio Busquets anuncia su retirada

El futbolista Sergio Busquets, exjugador del Barça y de la Selección Española, ha anunciado su retirada del fútbol al finalizar la temporada 2025 con el Inter de Miami en la liga norteamericana (MLS). «Gracias a todos y al futbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita», ha escrito en una publicación en su perfil de la red social Instagram a la que acompaña un vídeo repasando distintos momentos de su carrera.

«Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido», ha afirmado el deportista, de 37 años.

Busquets, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja, ha conquistado nueve Ligas y tres Champions con el FC Barcelona, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi.

«Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional», ha explicado el catalán. «Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje».

El anuncio de retiro de Busi es el primero entre los llamados Cuatro Fantásticos del Inter, que también integran su compatriota Jordi Alba y el uruguayo Luis Suárez.

Todos ellos, de entre 36 y 38 años , apuran la recta final de sus legendarias carreras en Miami, donde aterrizaron siguiendo la estela de Messi.