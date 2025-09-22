¿Cómo funciona la votación para el Balón de Oro 2025? Sistema de puntos y quién vota

El Balón de Oro ha cambiado de organizador a lo largo de su historia y también de criterios a la hora de atribuir su ganador, pero sí permanece como el galardón más prestigioso en el mundo del fútbol.

Otorgado por France Football, el Balón de Oro reconoce al mejor futbolista de la temporada. Aunque las fechas válidas para el premio se modificaron en 2022, cuando la revista gala decidió que se premiara al mejor de la temporada futbolística y no del año natural como se venía haciendo hasta la fecha.

Antes, en 2016, el Balón de Oro pasó totalmente a manos de France Football, después de unos años de colaboración entre la revista y FIFA, que, desde entonces, lanzó el The Best para reconocer al que, a su juicio, es el mejor futbolista del año natural. Eso sí, con unos criterios de votación diferentes a los del Balón de Oro.

El sistema de votación del Balón de Oro 2025

France Football dio a conocer a inicios de agosto una lista de 30 nominados para el Balón de Oro 2025. Esa nómina de futbolistas no sale de la nada, tampoco de una votación del público en redes sociales, sino de un panel de expertos de France Football y L'Équipe, además de un elenco breve de periodistas seleccionados por la revista en función de la votación del año anterior.

Para la elección definitiva sí participan más miembros del jurado, un total de 100, que tienen que elegir diez jugadores a los que se atribuyen las siguientes puntuaciones.

Cómo se puntúa en el Balón de Oro 2025 15 puntos

12 puntos

10 puntos

8 puntos

6 puntos

5 puntos

4 puntos

3 puntos

2 puntos

1 punto

Por lo tanto, el máximo de puntos que un jugador puede conseguir es 1.500, en caso de ganarse el crédito de los cien miembros del jurado que participan en la votación. Rodri, por ejemplo, se impuso en el Balón de Oro 2024 con 1.170 puntos, superando a Vinicius por 41 puntos (1.129) en una votación que no era tan igualada desde 2019.

La elección se realiza, fundamentalmente, siguiendo tres criterios: actuaciones individuales, actuaciones en equipo y clase y juego limpio.

Quién vota el Balón de Oro 2025

El Balón de Oro en su versión masculina lo decide un jurado de periodistas deportivos que representan a los 100 mejores países del ranking masculino de FIFA, uno por cada país. Para el femenino son apenas 50 los periodistas seleccionados, también pertenecientes al top-50 del ranking masculino de FIFA.

En el caso de España, se mantiene Alfredo Relaño como el privilegiado de votar en la elección del Balón de Oro. El exdirector de As colabora en la actualidad con la Cadena COPE y Marca. En categoría femenina es David Menayo, periodista de Marca, quien realiza la selección.