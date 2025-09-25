De la Fuente pasa de las quejas de Flick por Lamine Yamal: «No me interesa»

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, no quiso entrar en polémicas al ser preguntado por las quejas del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, sobre los problemas físicos de Lamine Yamal en la última convocatoria. «¿Tú crees que hoy, en mi tierra, y disfrutando de este momento, me acuerdo de lo que ha dicho Hansi Flick? Pues no, ni me interesa», comentó el riojano durante el homenaje de la Federación Riojana, que le dedicó una sala y un mural con sus hitos deportivos.

Flick se quejó hace dos semanas de que Lamine Yamal hubiese jugado los partidos ante Bulgaria y Turquía pese a haberse marchado a la concentración con dolor: «Le dieron analgésicos y jugó 73 y 79 minutos. Y entre los partidos, no entrenó. Eso no es tener cuidado de los jugadores. España tiene los mejores jugadores y la mejor Selección, pero no han cuidado a los jugadores y es lo que puedo decir. Estoy muy decepcionado», dijo el técnico alemán tras conocerse que el extremo sufría una lesión en el pubis de la que aún no se ha recuperado.

El Mundial, en el horizonte

De la Fuente habló también del Mundial del próximo año, una cita que marcará todo el calendario de la selección española en los próximos meses: «Se trata de ir pasito a pasito, y de disfrutar cada momento. Todos tenemos puestas las miras en ese precioso objetivo, pero primero hay que clasificarnos, luego hay que ser siempre respetuosos con los rivales. Y luego pelearemos, como siempre, por llegar a lo más alto».

En ese sentido, indicó que no siente una presión añadida por hacerlo bien en esa cita: «Yo lo que quiero es sentir orgullo. No siento presión más que por hacer cada día bien mi trabajo. Yo soy muy autoexigente. Más presión que me meto yo del día a día, estoy seguro que no me la puede meter nadie. Pero es una actividad que vivo con total naturalidad».

«Nuestra responsabilidad demanda ahora ilusionar a un país, que es el mayor de los orgullos, también ilusionar a una afición, que se siga identificando con una idea, y yo creo que ahora mismo tenemos la fortuna de haber conseguido eso, vamos a disfrutarlo», añadió.

De la Fuente recordó que se trata de dar el máximo sabiendo la dificultad de ganar siempre. «Ganar es muy difícil, también hay que decirlo para que los jóvenes sepan que no se trata solo de ganar o perder o no hacerlo. Yo creo que se gana siempre que uno intenta y deja todo el empeño. Y nosotros lo vamos a hacer», apuntó.