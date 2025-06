De la Fuente: «Cuando uno gana mucho, está más cerca de perder»

De nuevo una final para la selección española. La Liga de Naciones de frente a la vitrina de otro éxito en el estadio Allianz de Múnich, donde este sábado hablaron Luis de la Fuente y Mikel Oyarzábal.

Cristiano Ronaldo. «Siempre me he sentido reconocido y muy querido por la gente que me interesa que me quiera. Estoy agradecido a sus palabras, es una una leyenda por la superación, el esfuerzo, no bajar brazos, un ejemplo para muchos».

Lamine Yamal. «Llevamos mucho tiempo acompañando en su formación y tiene una madurez impropia de su edad. Preparado, inteligente, es más maduro que la gente de su edad. Pasará momentos menos buenos y habrá que estar a su lado».

Noticia Relacionada Cristiano Ronaldo: «Igual mañana me levanto y no me apetece jugar más» José Carlos Carabias El astro portugués, 40 años, dice en la previa de la final contra España que no va a jugar el Mundial de clubes

La calma de Lamine antes de los partidos. «Os quedaríais asustados, transmite calma, tranquilidad, domina esas situaciones, la tensión es para otro. Es un jugador especial, bien acompañado por sus compañeros».

Favoritos en el Mundial. «Esto tiene que ver con los resultados y la trayectoria, cada uno tiene sus favoritos y sus gustos. Hay datos objetivos, hay una tendencia, buena regularidad en el camino. Si mañana no se da el resultado, se pensará otra cosa».

Seleccionador con tres títulos. «Me emociona y me llena de orgullo, no pienso en ello. Es mi obligación como deportista y seleccionador. Me gusta el reto. Si se logra bien, si no me marcaré otro reto».

Liga de Naciones. «Aquí están cuatro de las cinco mejores selecciones del mundo. Es imposible hacer un cuadro de selecciones tan potentes. Es un torneo bonito y de gran prestigio».

Morata. «Sigue igual que siempre, es especialmente importante, respetado, valorado, al margen del minutaje. El mejor para nosotros. Le queda mucho fútbol, no es un exfutbolista».

Debilidad defensiva. «Queremos encajar pocos goles. Si metes muchos más, no me inquieta tanto. Los partidos con 4-4, 3-3 se vuelven incontrolables. El 5-1 no era real, Francia iba a tener su momento. Es imposible ver un partido con tantas estrellas juntas, me dijo Deschamps».

27 meses sin perder. «Estoy preparado para la derrota, cuando uno gana mucho está más cerca de perder. Nada es eterno, ni la victoria ni la derrota. Como no sabemos cuando será, vamos a disfrutar. Que pase lo que tenga que pasar, también estoy preparado para perder. Tan importante es saber ganar como saber perder».

Oyarzabal

El mejor equipo. «No creo que sea la percepción dentro del equipo, somos capaces de competir con todos. Tenemos un nivel muy alto, la confianza nadie nos la quita, somos buenos en lo que hacemos. Eso es lo más importante».

¿Falta un nueve? «Hace menos de un año fuimos campeones, algo se habrá hecho bien. El fútbol va más allá de los nombres propios, es el colectivo. Ponemos nuestro individualismo al servicio del colectivo».

Noticia Relacionada Unai y Oyarzabal, la jerarquía de los secundarios José Carlos Carabias Ante la final contra Portugal, De la Fuente defiende la calidad de los futbolistas menos llamativos

¿Da vértigo? «No nos centramos en esos datos, nuestra mente está puesta en Portugal, como el miércoles en Francia, haremos lo que toca, estamos a las puertas de ganar el título y hay que dar valor a lo que se consigue. Muchos se cambiarían por nosotros».

¿Qué tiene De la Fuente? «Todos son distintos, llevamos muchos años con Luis, lo conocemos, todo lo que no se ve en las cámaras es lo importante. Gestiona bien el vestuario, al que juega y al que no»