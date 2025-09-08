De la Fuente: «Este equipo tiene una capacidad de mejora que escapa a mi imaginación»

Se plantaba la selección española en un escenario complejo como es Turquía, ante un combinado de mucho talento que se crece de la mano de ardiente afición. Ni con esas. Los de Luis de la Fuente abandonan tierras otomanas con seis goles a favor, ninguno en contra, una exhibición para el recuerdo, tres puntos más que encarrilan sobremanera su clasificación al Mundial y la sensación de que resulta complicado jugar mejor al fútbol de cómo lo hace España día sí y día también.

Con todo, el seleccionador mezcló el orgullo que siente por sus futbolistas con un discurso ambicioso por mantener sino mejorar la línea de juego y resultados. Hay mucho que mejorar. «Es un equipo que tiene una capacidad de mejora que escapa a mi imaginación. Esa una generación insaciable, que siempre quiere ganar y ganar y ganar, y ser mejores. Pero desde ya estamos pensando qué hay que hacer para mejorar el próximo mes», sostuvo el riojano, que confía en que sus jugadores mantendrán los pies en el suelo. «Eso es algo que se lleva dentro, es un gen competitivo excepcional. Esta generación es excepcional, pero hay que ir con mucha prudencia porque estamos en el proceso y queda mucho tiempo todavía -concretamente, nueve meses hasta el comienzo de la Copa del Mundo-. Este grupo es normal, natural, no va a perder el contacto de los pies con el suelo».

Por sorprendente que parezca, para De la Fuente el encuentro no ha sido fácil, puesto que «el fútbol internacional está mucho más igualado que el de clubes. Es muy difícil conseguir resultados así. El equipo ha estado brillante, pero no ha sido fácil. Ha habido que hacer muchas cosas bien», sentenció.

Uno de los futbolistas que hizo las cosas más que bien fue Merino, descubierto recientemente como un goleador y autor ante Turquía del primer triplete de su carrera. «Estoy muy contento por todo. Por ganar, por sumar seis de seis puntos en un campo muy complicado y por meter tres goles, el primer hat-trick de mi carrera», se felicitaba el navarro, un centrocampista con alma de delantero desde que aterrizó en Londres. «He estado mejorando en la faceta goleadora. El año pasado ya jugué en el Arsenal en punta y ahora parece que se me hace más fácil estar en esa demarcación».

Tampoco pasó desapercibido su compañero en la medular Pedri, que sumó dos goles a una nueva dirección magistral en el centro del campo. «Ha sido un partido redondo, le hemos metido la intensidad necesaria porque era un duelo complicado. Hemos dominado y sido superiores», aseguró el canario, que recalcó la arenga de De la Fuente en el entretiempo para no dejarse ir como ocurrió ante Bulgaria. «El míster nos ha dicho en el descanso que siguiéramos apretando, que buscásemos más goles», de los cuales uno fue obra de Pedri para completar un nuevo doblete con la camiseta de España. «Cada vez que marco con la selección parece que hago doblete», concluyó.

Sin tener apenas incidencia tras entrar en el campo con un 0-6 en el marcador, será un día imborrable en la vida de De Frutos. «Ha sido un partido espléndido del equipo, un debut soñado. He intentado tranquilizarme antes de salir, sabía que era un momento muy importante en mi vida y estaba un poco nervioso. Pero ya en el terreno de juego, estos jugadores con tanta calidad hacen que todo sea muy fácil».