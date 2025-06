De la Fuente: «Tenemos que cuidar a Lamine Yamal, será una leyenda del fútbol»

La selección española alcanza de noche el estadio Mercedes Benz de Sttutgart, donde está concertada la rueda de prensa previa a la eliminatoria contra Francia en la Liga de Naciones. Luis de la Fuente expresa su discurso conocido y Pedri admite que pudo fichar por el Bayern de Múnich.

El primer nombre propio, cómo no, el que está en boca de todos: Lamine Yamal. «Si yo votase para el Balón de Oro, votaría a Lamine, a Fabián, a Pedri, a cualquier futbolista español —aseguró el seleccionador nacional—. Para mí son los mejores. Si se valora títulos con sus clubes, los españoles lo tienen todo para ser nominados al Balón de Oro».

«Lamine tiene una trayectoria impresionante, y nuestra responsabilidad como formadores es cuidar los detalles que son más importantes que su calidad. Será una leyenda del fútbol. Es buena persona, está en el camino adecuado y le apoyaremos», añadió el entrenador riojano.

«Cada uno tenemos una visión subjetiva sobre el Balón de Oror, yo valoro que sea un gran futbolista como Cruyff, Maradona, Pelé, Messi... Valoro que sea un futbolista especial, de los que marcan una pauta», argumenta De la Fuente.

Respecto al rival de este jueves, Francia, el seleccionador español considera que «mi admirado Deschamps tiene una nómina de futbolistas espectaculares. Ante ellos nos dará fortaleza trabajar como un equipo. Serán importantes las ayudas, ganar duelos, y que se preocupen ellos de lo nuestro».

El jugador elegido para acompañar a De la Fuente ante los periodistas fue Pedri: «Sería una guinda a una gran temporada ganar este título. Dentro del vestuario no lo vemos como un torneo menor, y sí como un título con la selección, tenemos la misma motivación o más porque defendemos el título».

«Sin Rodri, que es una baja muy importante para nosotros, me siento con confianza. Este año se ha visto donde me he sentido más cómodo, cuando toco mucho la pelota», reflexionó el centrocampista del Barcelona.

Para terminar, el futbolista canario reconoció que el Bayern de Múnich «hubo un momento en que estuvo muy interesado en mí, pero mi amor por el Barça es incondicional, era complicado irme porque es el club de mis sueños».