De la Fuente: «La buena noticia es que Lamine estará con nosotros 15 años»

El seleccionador se muestra más serio y menos locuaz en la previa del partido decisivo con Georgia

De la Fuente, ante la prensa
José Carlos Carabias

Enviado especial a Tiflis (Georgia)

Luis de la Fuente puede llegar este sábado al récord de victorias de la selección española, 30, aunque se presenta con semblante serio en la sala de prensa del estadio Boris Paichadze. Mala semana ha tenido con la lesión de Lamine Yamal y las consecuencias ... en la relación deteriorada con el Barcelona. El seleccionador analizó la actualidad de la selección, con el billete para el Mundial a la vista de un triunfo ante Georgia (18 h. La 1).

