De la Fuente: «La buena noticia es que Lamine estará con nosotros 15 años»

Luis de la Fuente puede llegar este sábado al récord de victorias de la selección española, 30, aunque se presenta con semblante serio en la sala de prensa del estadio Boris Paichadze. Mala semana ha tenido con la lesión de Lamine Yamal y las consecuencias ... en la relación deteriorada con el Barcelona. El seleccionador analizó la actualidad de la selección, con el billete para el Mundial a la vista de un triunfo ante Georgia (18 h. La 1).

Sin encajar goles. «Lo que pretendemos es clasificarnos para el Mundial, más allá de los guarismos que se puedan dar en esta fase, queremos ganar para dejar casi sentenciada la clasificación y eso pasa por pelear, trabajar y hacer las cosas bien para tener posibilidades de ganar».

Preparar los partidos. «Tenemos grandísimos futbolistas, siempre un equipo muy competitivo, me da seguridad para afrontar los encuentros, cada partido es diferente, veremos mañana otra gran selección, pongo en valor la importancia del encuentro».

El lío de las lesiones. «Eso se va a dar, esperemos que los futbolistas que ahora están lesionados se recuperen para entonces. En el fútbol siempre se producen lesiones, quedan muchos meses por delante, muchos partidos de mucha exigencia y rezar para que no haya más lesiones, aunque desgraciadamente habrá».

Lamine y las lesiones. «La mejor de las noticias es que le quedan 15 años con nosotros. Hay que pensar en el presente y el futuro, el presente es contar con los jugadores que tenemos, ganar y dejar casi sentenciada la clasificación y esa es nuestra preocupación. Todo es mejorable, se intentará mejorar por todas las partes, pero lo que tenemos que mejorar es mañana el rendimiento. Lo estamos haciendo bien y necesitamos seguir mejorando.

Comunicación con los clubes. «Las relaciones con todos clubes es maravillosa, aunque todo es mejorable. Lo estamos haciendo excelente, seguir creciendo».

30 partidos sin perder. «Siempre es ilusionante ver a un país ilusionado con su selección y los profesionales tenemos que poner los pies en el suelo. Aquí no regala nadie nada, es muy difícil ganar. Francia, Portugal, Italia... es muy difícil ganar y queremos seguir haciendo camino, pero partido a partido y día a día. De vez en cuando es interesante poner los pies en el suelo».,

Falta de sentimiento de selección. «Es algo que hemos tratado, la importancia que tiene el sentimiento selección, hay una generación de aficionados jóvenes que están enganchados con la selección pero es trabajo de todos, de nosotros, de los medios, todos tenemos que poner algo de nuestra parte y ser autocríticos de qué podemos hacer de cara a la selección. De poner en si sitio un sentimiento de país, de selección, es el nexo de unión de todo un país, es bueno para el aficionado y para el país».

Los jugadores. «Tengo tanto apego a estos jugadores que quiero que se eternicen todos. Sobre todo que quedaran en la mente de todos, que sea una Selección como la de 2008 a 2012 que fueron leyenda. Esta selección está en camino de eso y estos futbolistas tiene opción de hacer historia».