Suscribete a
ABC Premium
sponsor

FÚTBOL

De Frutos, del frontón de un pueblo segoviano de menos de cien habitantes a la selección

El Rayo Vallecano, 25 años después, vuelve a tener un internacional absoluto con De Frutos, segundo nacido en Segovia en jugar con España con origen en un municipio de cien habitantes

Villarreal y Betis, grandes animadores del último día en el mercado de fichajes

De Frutos, durante el entrenamiento con la selección este martes
De Frutos, durante el entrenamiento con la selección este martes RFEF
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vuelve a escena la selección española y lo hace con un nuevo objetivo: el Mundial. La vigente campeona de Europa afronta ante Bulgaria y Turquía sus dos primeros compromisos de la fase de clasificación de la cita que tendrá lugar el próximo verano en ... Estados Unidos, México y Canadá. No se ha visto modificada la línea continuista que aplica Luis de la Fuente desde que asumió el puesto de seleccionador, aunque las bajas por lesión han abierto las puertas de la selección a nuevos jugadores. Es el caso de Jorge de Frutos (28 años), un representante de la España vaciada que no pudo ingresar en un equipo hasta los 14 años, criado futbolísticamente en el frontón de su minúsculo pueblo segoviano y cuyo estreno con la absoluta vuelve a teñir de internacionales la provincia castellano-leonesa y el madrileño barrio de Vallecas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app