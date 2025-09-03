De Frutos, del frontón de un pueblo segoviano de menos de cien habitantes a la selección

Vuelve a escena la selección española y lo hace con un nuevo objetivo: el Mundial. La vigente campeona de Europa afronta ante Bulgaria y Turquía sus dos primeros compromisos de la fase de clasificación de la cita que tendrá lugar el próximo verano en ... Estados Unidos, México y Canadá. No se ha visto modificada la línea continuista que aplica Luis de la Fuente desde que asumió el puesto de seleccionador, aunque las bajas por lesión han abierto las puertas de la selección a nuevos jugadores. Es el caso de Jorge de Frutos (28 años), un representante de la España vaciada que no pudo ingresar en un equipo hasta los 14 años, criado futbolísticamente en el frontón de su minúsculo pueblo segoviano y cuyo estreno con la absoluta vuelve a teñir de internacionales la provincia castellano-leonesa y el madrileño barrio de Vallecas.

Mientras otros futuros futbolistas daban sus primeros pasos en las mejores canteras de España, De Frutos disfrutaba del fútbol callejero en el frontón de su pueblo, Navares de Enmedio. Un municipio cuya población no alcanza el centenar de habitantes y que cuenta con el honor de ser el más pequeño en tener representación en la Liga. Y unos orígenes que han llevado al atacante segoviano a ser el futbolista que es actualmente. «El estar jugando con mi hermano o con los amigos en el frontón del pueblo es la esencia que he sacado, no como si estuviera en una cantera desde muy pequeño, que está todo un poco más automatizado», reconoció en ABC.

La escasez de jóvenes jugadores en los alrededores de Navares provocó que De Frutos no pudiera unirse a un equipo hasta la categoría de cadete, en la que ingresó con 14 años en el Sepúlveda. Una primera experiencia a la que le siguió el Cantalejo, también segoviano, antes de dar el salto a la capital de la mano del Rayo Majadahonda. Tras pasar de juveniles al primer equipo, fue una pieza fundamental en el ascenso del humilde equipo madrileño a Segunda. Sin embargo, en vez de disfrutar de una oportunidad en el fútbol profesional, optó por proseguir su formación como futbolista y fichar por el Castilla. Una trayectoria que, tras dos breves cesiones en el Valladolid y el Rayo, explotó en el Levante, con el que se dio a conocer por los campos de España. En el Ciutat de Valencia deslumbró durante su primera temporada, pasó más desapercibido en la segunda que concluyó con el descenso y, tras quedarse a las puertas del ascenso en la tercera, optó por regresar a la Liga de la mano del Rayo Vallecano, el equipo en el que se ha estabilizado en la élite, con el recorrerá Europa tras haber superado la fase previa de la Conference y el que le ha abierto las puertas de la selección.

Una convocatoria que tuvo lugar entre la sorpresa y la nocturnidad. Sobrepasadas las 23 horas del pasado lunes, la Federación anunciaba que Yeremy Pino, recientemente fichado por el Crystal Palace, causaba baja de la lista por unas molestias y desvelaba el nombre del elegido para sustituirle. Fue De la Fuente el encargado de comunicarle la noticia a De Frutos, que se encontraba en casa cenando junto a su mujer mientras su hijo ya dormía. «Una sorpresa muy agradable», reconocía el segoviano a su llegada a la concentración. «Es un sueño, algo inimaginable, pero ya estoy aquí y tengo muchas ganas –sostuvo con una sonrisa imborrable–. La verdad es que tengo el WhatsApp lleno, de llamadas también. Estoy muy contento. Mi mujer, mi hijo, son los que están ahí apoyándome. Mis padres, mis familiares, mi hermano, todos han aportado su granito de arena, y sin todos ellos no habría sido posible».

Además de la oportunidad de debutar con la selección española en cualquier categoría, el extremo tendrá otro regalo que enviar a sus padres, Faustino y María Jesús, los propietarios del único bar y gran punto de reunión de Navares de Enmedio. Un establecimiento en el que De Frutos echa una mano si es necesario cuando regresa al pueblo, que luce orgulloso las camisetas que ha portado el menor de la familia durante su carrera y que ahora podrá sumar a la colección la más especial de todas, la de España.

Además de ubicar en el mapa a su minúsculo pueblo, la presencia de De Frutos en la selección devuelve a la provincia de Segovia al panorama del fútbol internacional 36 años después. Un territorio que únicamente había contado con un representante en el combinado nacional, la leyenda del Valladolid Luis Minguela, quien disputó la última media hora de un amistoso frente a Polonia allá por 1989. Un honor que también celebra el Rayo Vallecano, que ve cómo uno de los suyos defenderá los colores de la selección un cuarto de siglo después. Hasta la aparición del extremo castellanoleonés, eran dos los futbolistas del conjunto de la camiseta franjirroja los que recibieron la llamada de España. Fueron Antonio Guzmán, convocado por Kubala para disputar el Mundial de Argentina 1978, y Luis Cembranos, que debutó en el año 2000 bajo el mando de Camacho en un amistoso ante Polonia.

«La estrella es el equipo»

Dos de los líderes futbolísticos de la selección aparecieron este martes en la sala de prensa de la Federación y, tanto Carvajal como Pedri, incidieron en que la gran fortaleza de esta selección reside en el grupo. «No creo que en esta selección nadie ponga el interés personal por encima del grupo. Eso es lo que nos ha hecho ganar la Eurocopa», defendió el madridista, mientras que el azulgrana aseguró que «la gran estrella de la selección es el equipo». «Todos vamos juntos a una y creo que hace la fuerza de este equipo y prefiero que todos juntos hagamos todo lo posible para mejorar al equipo. No me gusta hablar de estrellas».