Frustración, rabia, mala suerte y perdón: «Con esta frustración es difícil ver las cosas buenas»

Dieron la cara en el partido, y carreras, y bloqueos, y pases, y todo lo que pudieron, y aun así no fue suficiente. Pero Aitana e Irene Paredes también dieron la cara después del revés de perder esta Eurocopa 2025 en la tanda de penaltis, de una forma «cruel», como ellas mismas señalaban después de un encuentro que se decidió desde los once metros.

«No sé ni qué decirte, es durísimo el momento. Muy duro. Lo hemos intentado por todos los medios. No hemos estado bien en los penaltis, pero creo que merecíamos más. Aunque el fútbol no va de merecer, es de tener esa pizca de suerte que ha tenido Inglaterra durante todo el torneo», admitía Irene Paredes, decepción en el rostro después de un torneo impecable que termina de la peor forma posible. «Hemos tenido momentos los dos equipos, pero sin duda nosotras hemos tenido más control, y muchas más ocasiones claras. Pero esto no era de tener la posesión ni de generar ocasiones, era de marcar. Y en eso... nada más, mal», continuó la capitana. Una frustración a la que se unió también Aitana, sin palabras al inicio porque, reconocía, todavía estaba en «shock». «No tengo muchas emociones ahora mismo porque me he vaciado. Nos hemos vaciado todas, porque el torneo ha sido muy duro, han sido muchos días. Y este final es muy cruel. Creo que hemos sido superiores en el juego, también en las ocasiones, pero en fútbol a veces eso no es suficiente», explicaba.

Después de haber sido la mejor en todas las rondas anteriores, Aitana no tuvo el acierto de otras jornadas, aun así, subió al escenario para recoger el trofeo como Mejor Jugadora de la Eurocopa. Sin sonrisa, todavía digiriendo estos 90 minutos, estos 120 minutos, esta tanda de penaltis en el que ella misma erró un penalti. «Quiero pedir perdón por mi fallo en los penaltis, y darle la enhorabuena al rival», admitía.

«Hemos tenido una gran oportunidad de ganar con ese gol de Mariona. Pero ellas también juegan. Nos han metido un gol, que creo que era evitable, pero que forma parte del juego. Hay errores y aciertos por nuestra parte, y ellas estaban muy cómodas llegando a los penaltis. Confiaba en sacarlo adelante, pero no ha podido ser. Confiábamos en nosotras mismas, pero hoy no estábamos como sabemos que podemos estar y es una faena», analizaba Paredes. «Las hemos superado una y otra vez, ellas no llegaban, y nosotras por los laterales y cuando queríamos, estábamos allí. Pero hemos debido elegir mejor los centros, las llegadas. No es culpa de nadie, todas ganamos y todas perdemos. Porque se te puede ir todo por los penaltis, que es parte del juego también. Ahora mismo estoy muy jodida. En los próximos días asimilaré lo que ha pasado, porque trabajamos muy duro para días como este, y es la demostración de que en fútbol no siempre se puede ganar».

Creen ambas jugadoras que ha sido una gran oportunidad perdida para ellas mismas, para el fútbol español, para el futuro de este deporte. «Siempre se engancha más la gente cuando se gana. Creo que hemos hecho el mejor fútbol de todo el torneo, y somos el equipo con más talento. Seguro que hay muchas cosas buenas que sacar para el futuro, pero ahora mismo parece que todo lo que hemos hecho está mal. Con esta frustración es difícil ver esas cosas buenas», completaba Aitana.

También habló Montse Tomé, que lamentó el desenlace final del partido. «Creo que este equipo merecía más. Hemos trabajado durante mucho tiempo para llegar a este momento. En lo que se dio en el partido creo que el equipo hizo mérito para tener más o al menos no tener esta sensación. Esto es deporte y hay que saber perder», aseguro antes de explicar sus sensaciones tras la tanda de penaltis: «Hemos sido mejores pero en el fútbol a veces no gana el mejor. En los penaltis elegimos las lanzadoras con lo que habíamos entrenado estos días, hemos elegido a las que creíamos que tenían más efectividad. Mariona es una lanzadora habitual, Patri no los lanza en su equipo pero los lanza bien. Les he preguntado y todas me han dicho que tenían confianza. Un penalti cualquiera lo puede meter o fallar. Todas han hecho un gran campeonato».

La seleccionadora desveló el mal momento anímico que está viviendo Salma, que falló varias ocasiones de gol y también su penalti en la tanda definitiva: «Están mal, como estamos todo el staff, hemos acumulado un tiempo de mucho trabajo lejos de tu familia. El día a día, lo que hemos trabajado merecía otro final. Tenemos la sensación de que lo hemos tenido y se nos ha escapado. A Salma la hemos puesto de punta para tener profundidad». Y aseguró que no está preocupada por la decisión que pueda tomar la Federación. Tomé acaba contrato el 31 de agosto: «No es algo en lo que piense. Es algo que lleva mi grupo de trabajo externo. En mi cabeza está lo que habíamos preparado».

«No pienso en si tenía que haber hecho esto o lo otro, incluso los penaltis, elegí ese orden pensando en que las jugadoras habían estado acertadas en lo que habíamos trabajado. Seguramente se hubiese podido hacer algo mejor, seguro, lo trataremos de analizar», añadió. Tomé también justificó la mejora de Inglaterra en la segunda parte: «Inglaterra lleva jugando al límite bastantes partidos, parece que tiene momentos delicados pero siempre es capaz de sobreponerse. Cuenta con jugadoras con experiencia, competitivas y eso le está dando rendimiento. En la prórroga volvimos a recuperar el centro del campo y a generar ataques pero en las oportunidades que tuvimos no llegamos a materializarlas bien y ellas han sido mejores».