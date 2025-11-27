Suscribete a
ABC Premium

conference league

Frenazo al Rayo Vallecano en su viaje por Europa

El cuadro madrileño cosecha su primera derrota (2-1) por un par de errores defensivos

Así fueron los cuatro goles de Mbappé

Fran Pérez, autor del gol en el minuto 24
Fran Pérez, autor del gol en el minuto 24 efe
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Rayo Vallecano se ha adaptado a Europa como si no hubieran pasado 25 años desde su última participación, aunque ayer sufriese su primer revolcón en la Conference League (2-1). Un equipo que muestra nivel y administra sus recursos para navegar por los ocho ... primeros en el continente y no pasar apuros de momentos en la liga española.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app