Flick y el valor de ganar al Madrid: «La victoria de Copa nos puede llevar más allá»

Tras ganar la Copa del Rey el Barcelona quiere seguir haciendo historia y allanar el camino hacia un histórico triplete. Mañana disputa la ida de las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán. Hansi Flick y Lamine Yamal han comparecido ante los medios de comunicación para analizar qué esperan de esta eliminatoria. «Vamos a poner primero el foco en la ida. El Inter es un rival muy complicado, con una de las mejores defensas de Europa. Tienen un centro del campo muy bueno y delanteros fuertes. Las transiciones son muy peligrosas. Será un partido difícil y hay que estar preparados», empezó explicando el técnico tras el entrenamiento matinal.

El técnico germano no cree que el equipo acuse el cansancio de la prórroga disputada ante el Real Madrid en la final de Copa. «Creo que cuando ganas una final contra el Real Madrid fue muy emotivo, pero ahora estamos centrados porque tenemos la oportunidad de llegar a la final de la Champions, la más importante del calendario. Es un sueño llegar. La sesión ha sido buena, todo el mundo está centrado. Hemos tenido una reunión, ver qué tenemos que hacer y en qué podemos mejorar viendo el partido contra el Real Madrid. Hay que sacar nuestra mejor versión en los dos partidos», aseguró. Y no descartó hacer rotaciones aunque parece poco probable: «Lo veremos mañana. Hoy no es el día de hablar del once. Nos queda mañana. A ver cómo se recuperan. El Inter jugó el domingo, han tenido menos horas. Pero es una semifinal de la Champions y todos quieren dar su mejor nivel».

Una de las preocupaciones de Flick es que el equipo esté centrado y no se deje llevar por la euforia de haber ganado ya un título como la Copa. «Todo el mundo está centrado, sabe lo importante que es esta semifinal. La victoria contra el Real Madrid también te puede impulsar y llevarnos más allá. Esta es la clave. Sabemos que tenemos que trabajar muy duro para llegar a la final y el Inter tiene jugadores que están ante su última oportunidad de llegar a una final y quieren dar el cien por cien», considera. Y desveló sus planes con respecto a la portería ahora que Ter Stegen ya está recuperado: «Szczesny jugará la Champions, eso está claro. A ver LaLiga. Ya lo veremos».

Flick lanzó balones fuera sobre su renovación y pidió centrarse en la Champions, aunque está claro que continuará la próxima temporada: «Creo que entrenaré el equipo la próxima temporada, tengo contrato hasta 2026. Ya he dicho que estoy muy contento de estar aquí, que me encanta pero ahora no es el momento. Hay que centrarse en los objetivos, en el equipo. Todo gira alrededor de los jugadores, que mañana han de dar el cien por cien».

No llega el Inter en un buen momento, aunque para el entrenador del Barcelona no es demasiado importante: «Es diferente. La Champions es una gran oportunidad para ganar el título. Estamos a dos partidos de la final. Todo el mundo ahora da el cien por cien. No importa el pasado».

Lamine Yamal espera seguir con la buena racha del equipo y asegura que trata de mantener los pies en el suelo a pesar de todos los elogios que recibe. «Vivo este momento con mucha ilusión. Es mi primera semifinal, y para muchos del equipo. Tenemos muchas ganas de poder pasar a la final, de mostrar el equipo que somos y con mucha ilusión», explicó antes de valorar al rival, el Inter: «En defensa es un equipo muy fuerte y lo están demostrando. Nosotros somos buenos con la pelota, hemos jugado como siempre, como un equipo».

Yamal respondió a aquellos que piensan que va un poco crecido. «Mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando no gane, sí», soltó y explicó los motivos por los que se tiñó el pelo de esa forma tan llamativa: «Hago esas cosas para que se me pase más rápido el tiempo hago estas cosas, porque me aburro en mi casa. Ya está». A nadie se le escapa que tiene 17 años aunque en el campo parece un veterano. «No he tenido ese miedo. Tengo esa cosa en la barriga antes de un partido, pero eso es bueno. El miedo lo dejé hace tiempo en Mataró», asegura. Y añade: «No le llamaría presión. Un ambiente como el de la final de Copa, con las dos aficiones, hay que salir a disfrutar. No me tomo como presión sólo disfrutar del momento y darlo todo. Me encantaría volver a vivirlo».

Lamine tiene claro qué quiere que piensen de él: «Como jugador quiero ser un buen futbolista y ser una persona respetuosa, educada... que es lo que me han enseñado mis padres en casa». Y sacó pecho: «A mi edad pocos jugadores han disputado tantos partidos en un club como el Barça y eso es lo que más valoro. Jugar a este nivel y en un club como el Barça no lo hace cualquiera». Quiso reivindicar su juventud: «Para el fúbtol no hay edad. Es un deporte que va de la calidad y mentalidad de cada uno. Si estás preparado, lo estás. Somos un equipo muy joven y dando un nivel muy alto. La edad es sólo un número».

Lamine también quiso marcar distancia en las comparaciones con Leo Messi, al que muchos ven parecido: «No me comparo con él y con nadie. Esas cosas la dejo a la Prensa. Yo sólo pienso en mejorar cada día. Esa comparativa no tiene sentido y menos con Messi. No he hablado con él». Y trató de mostrar modestia sin dejar a un lado la ambición: «¿La época de Lamine Yamal? Espero que sea la del Barça. Si Messi no marcó al Inter, sólo se le habrá quedado ese porque le ha marcado a tantos... ojalá pueda marcar».