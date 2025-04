Flick: «¿Olmo? Hay un partido contra el Dortmund y eso es lo importante, el resto lo gestiona el club»

F. C. Barcelona | Champions League

El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick, ha tomado la palabra este martes para analizar el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League entre su equipo y el Borussia Dortmund. Un cara a cara que ambos equipos ya vivieron en la fase previa con buen recuerdo para los azulgranas, que se impusieron 2-3 en Alemania.

Pese al precedente, el técnico alemán no quiso lanzar las campanas al vuelo ates de medirse a sus compatriotas, y puso en alerta a los suyos. «Será complicado porque el Dortmund es un equipo estable que ha jugado bien últimamente. Los últimos resultados en Liga y Champions le han dado confianza. Han jugado como pretendían, han hecho goles. Es un equipo muy rápido y con buenos delanteros».

Flick descartó que el cuadro teutón vaya a acusar las bajas, le deseó una «pronta recuperación a Schlotterbeck» y aseguró que el hecho de haber coincidido en su carrera con el actual técnico del rival puede que les ayude en el partido de este miércoles.

El técnico azulgrana se refirió una vez más a lo apretado del calendario y cómo afrontar la carga de partidos. «Es un aspecto a a tener en cuenta, es importante, claro. Tenemos que analizar cómo está cada jugador después de cada esfuerzo y hacer cambios si es necesario. No hemos creado el calendario nosotros y no podemos hacer nada, pero hay que saber gestionarlo. No hay excusas».

Raphinha y Dani Olmo

Preguntado por Raphinha, el mejor de los azulgranas hasta la fecha, y por si el cansancio puede afectar al rendimiento del brasileño, Flick descartó que no esté «fresco». «Le hemos estado vigilando. Le ha dado tiempo para descansar y volver. Siempre juega al cien por cien. Está activo y está preparado».

Los periodistas también se interesaron por Dani Olmo y la posibilidad de que su inscripción peligre en algún momento de lo que resta de temporada. Una cuestión que el entrenador alemán despejó con sutileza: «Mañana hay un partido contra el Borussia Dortmund y eso es lo más importante. El resto lo gestiona el club».

Sobre el favoritismo del Barça en la eliminatoria de cuartos de final, Flick insistió en despejar cualquier atisbo de euforia. «Siempre he dicho que está permitido soñar, pero eso es para los aficionados. Los jugadores y los técnicos tenemos que ser realistas. Hemos llegado aquí porque hemos trabajado duro y queremos seguir adelante. No hemos perdido ningún partido este año y queremos que sea igual».