Flick, el líder deprimido

«¿Qué pasa, cabrones?». Con esa frase, y con una amplia sonrisa, se presentó Hansi Flick en la rueda de prensa previa al Barcelona - Atlético de Madrid de esta noche (21.00 horas, Movistar), prueba de nivel para un equipo azulgrana que, pese ... a recuperar el liderato el fin de semana, no acaba de equilibrar su fútbol. Una preocupación que el propio técnico evidenció tras el triunfo contra el Alavés. Desinflado en lo anímico y esparcido por el banquillo local del Camp Nou, el alemán tuvo que ser reanimado por Raphinha, que intentaba convencerle de que la marea cambiaría, que habría mejora en los próximos compromisos. Mientras, Flick, negaba con la cabeza con tristeza.

«Estaba decepcionado, porque perdimos muchos balones y tuvimos dos tarjetas rojas en el banquillo (...). Quise tomar un poco el aire, no quería discutir. Pero estoy bien y fuerte», se explicó el teutón que, como ya informó este diario hace unas semanas anunció a su cuerpo técnico que a día de hoy su intención era abandonar el Barcelona al final de temporada.

La descomposición de la línea defensiva y la falta de compromiso en la presión han convertido al Barça en un equipo autosuficiente en Liga pero de lo más endeble en Europa, escenario donde se ve a la perfección el potencial real de los conjuntos. Y Flick, sin mucha autocrítica, cree que los máximos responsables son los jugadores, incapaces de emular su versión del año pasado y faltos de hambre. «Los egos matan el éxito», icónica frase que pronunció el 1 de septiembre tras el empate ante el Rayo Vallecano, ya evidenció que este curso la relación entre maestro y pupilos tiene roces evidentes.

Además, Araujo, uno de los más criticados en las últimas semanas, no podrá participar en el choque de hoy. Aunque fue baja el sábado por unos problemas intestinales, Flick abrió el baúl del misterio cuando fue preguntado por el uruguayo. «Ronald no está preparado para jugar, es una situación privada y espero que lo respetéis». El zaguero, al parecer, habría sucumbido a la presión y, después de una reunión entre sus agentes y Deco, director deportivo, ha pedido al club un tiempo para recomponerse en el plano mental.

Noticia Relacionada Es fútbol y es femenino Si antes habla Aitana... Manuel Merinero

Es por todo lo anterior que la visita del Atlético se antoja tan atractiva. Los de Simeone han firmado un octubre espectacular, con seis victorias consecutivas (siete si se cuenta la del Betis a finales de octubre) que los han convertido en uno de los grupos más en forma del continente. El argentino nunca ha triunfado en el Camp Nou (el año pasado venció, pero en Montjuic), aunque hoy parece una cita perfecta para romper el maleficio y meterse de lleno en la carrera por el título.