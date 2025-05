Flick espera que el batacazo de Milán no afecte: «Es difícil, pero estamos bien»

El Barcelona recibe este domingo al Real Madrid con la intención de resarcirse de la eliminación europea y dejar prácticamente cerrada la Liga. No obstante, los culés saben que una derrota daría la vida a los blancos. Hansi Flick compareció ante la ... prensa y valoró la forma en la que llega su equipo al partido. «Estamos bien, después de la derrota en Milán todo el mundo sabe que no es fácil... pero hacemos las cosas bien, hemos hablado sobre lo que queremos hacer en estas dos semanas. Son cuatro partidos. El clásico es importante, hay que demostrar lo bien que podemos jugar. Hay que mostrar confianza. Los jugadores están muy bien», aseguró.

El técnico germano espera que el batacazo en la Champions no les afecte. «Hemos estado hablando sobre lo que piensan, sus sensaciones... hay que hablarlo en grupo. Todo el mundo sabe que en un clásico hay que dar el cien por cien. Hay que ser activos, intensos, ser dominantes... el Real Madrid es un equipo muy bueno, y necesitamos a la afición», aseguró. El alemán destacó la importancia que tiene la Liga: «Es el título más honesto, debes jugar 38 partidos. Si llegas al final y eres el primero es el título más honesto».

El Barcelona iniciará el partido con un colchón de cuatro puntos, que les permitiría mantener el liderato aún perdiendo: «No saldrán pensando que hay margen. Un clásico es un partido que los jugadores quieren ganar, y salimos a ganar todos sin pensar en la tabla. Nos centramos para darlo todo, hacerlo bien y sumar tres puntos», explicó Flick, que añadió: «Tenemos cuatro partidos y nos centramos en ellos. El clásico es el primero, el más importante para todos: jugadores, para mí, mi equipo... es fantástico competir. Pero los jugadores tienen energía. El trabajo que hacen es fantástico y quieren ganarlo».

«Cuando juegas este tipo de partidos, todos quieren ganar. El Real Madrid, también. Pero no me preocupa la clasificación, lo que me preocupa es ganar. Nos centramos solo en este partido y nada más», insistió el técnico que apuntó: «Son dos grandes equipos que se enfrentan y esperamos tener la ventaja de jugar en casa. Será distinto del de Madrid, pero espero que nos vayamos con los tres puntos». También valoró el estilo del equipo blanco: «Tenemos que estar listos para sus dos caras. Nos pueden hace presión al hombre y son buenos en la transición. Y tienen un estilo defensivo extraordinario, que podría ser el que veamos mañana».

Flick valoró el estado de forma de algunos jugadores, sobre todo el de Lewandowski y Balde. No parece que ninguno de los dos sean titulares: «De inicio, no creo. Gerard y el resto de jugadores lo están haciendo muy bien. Hay que ir con cuidado. Luego nos quedan tres partidos más. Quizás tengan minutos en la segunda parte. Balde está bien». Y valoró el trabajo que están haciendo Eric García y Gerard Martín en los laterales: «No me han sorprendido. Ambos son muy profesionales y han mejorado mucho desde el inicio. No me sorprende. Cómo jugó Gerard en las semifinales de Champions... echamos de menos a Balde y es genial recuperarlo. Y de Éric me gusta su mentalidad, profesionalidad... le digo que juegue de 2, de central, de 6... no tiene problemas. Y puede marcar goles».

El preparador teutón también elogió el trabajo de Iñigo Martínez: «No es una pregunta fácil... Tiene un estilo diferente, no es el típico jugador. Le gusta jugar con más profundidad y se ha adaptado. Es increíble cómo lo ha hecho. En la pretemporada ya vimos que es un líder, se centra en ganar, siempre piensa en positivo y comparte su positividad. Y es un luchador. Es un líder y estoy muy contento con él. Tal vez sea una de sus mejores temporadas, y tiene 33 años, y no es fácil». Y acabó valorando la continuidad de Szczesny: «Los contratos es trabajoson de Deco. Yo estoy contento con él, tiene gran personalidad, es tranquilo, tiene calma... y eso es positivo. Y creo que quiere seguir aquí. Y Lewandowski tiene un año más. Ya veremos qué ocurra. Szczesny a veces fuma un poco. Es más tranquilo, está en la edad adecuada y está más relajado».