El Flamengo de Filipe Luis muestra con solvencia sus credenciales ante el Esperánce

El Flamengo llegó al Mundial de Clubes como uno de los equipos no europeos más a tener en cuenta y, en su debut en el torneo intercontinental, no decepcionó. El conjunto entrenado por Filipe Luis, sin excesiva brillantez pero con dominio y solvencia, se impuso ... al Espérance de Túnez gracias a los tantos de De Arrascaeta y Luiz Araújo (2-0) para iniciar con argumentos y buen pie su andadura en EE.UU. En la segunda jornada, el Chelsea -que superó a Los Angeles FC- medirá la capacidad de los brasileños de competir contra los mejores.

Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Ayrton Lucas; Gerson (Gonzalo Plata, m.65), Pulgar, De Arrascaeta (Michael, m.73), Jorginho (Allan, m.74), Luiz Araújo (Everton, 90+1); y Pedro (Bruno Henrique, m. 65). Espérance: Ben Said; Ben Ali (Raed Bouchniba, m.84), Meriah, Tougai, Ben Hamida; Yan (Mokwana, m.46), Ogbelu, Guenichi (Derbali, m.75), Jbeli (Al Rahman, m.46); Rodrigo Rodrigues (Jabri, m.75) y Belaili.

Goles: 1-0, m.17: De Arrascaeta. 2-0, m.70: Luiz Araújo.

1-0, m.17: De Arrascaeta. 2-0, m.70: Luiz Araújo. Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó a Bruno Henrique por Flamengo y a Ben Ali, Belaili, Guenichi y Tougai por Espérance.

El ambiente del Lincoln Financial Field de Filadelfia se percibía tan futbolero como parejo. El rojo dominaba con claridad en las gradas del estadio, sin bie se fundía con el negro y el amarillo entre las camisetas de las ambientadas y ruidosas parroquias de Flamengo y Espérance. Atmósfera mundialista de las que engrandecen el torneo.

El conjunto brasileño partía como favorito y así quiso plasmarlo en el césped desde el inicio, con intención de dominar el partido. Largas posesiones sin demasiado riesgo para marcar el ritmo del encuentro y aguardar que apareciera una buena oportunidad. Esta llegó con un primer aviso al cuarto de hora a través de un cabezazo de Leo Ortiz que se marchó ligeramente desviado. En el segundo, los de Filipe Luis no perdonaron. La profundidad de Varela por la derecha encontró a Araújo, quien cedió para un De Arrascaeta que convierte en oro todo lo que toca y definió con sutileza para anotar el primer gol de la noche.

La superioridad en el marcador no hizo si no afianzar a Flamengo y sostener su dominio durante toda la primera mitad. Sin problemas para mantener la posesión y tremendamente eficaces para recuperar a los pocos segundos de perderla, el Espérance no encontraba ninguna solución para cambiar el guion del partido. Tras el entretiempo, por fin se vio algo parecido a un rival para los brasileños, gracias a un habilidoso y peligroso eslalon de Belaili que terminó en nada. Pero Flamengo respondió con una doble oportunidad para Pedro que cerca estuvo de frustrar el voluntarioso inicio de segunda parte del conjunto tunecino.

Los africanos crecían a medida que comenzaban a cortocircuitar el juego de Flamengo e incluso robar en campo rival para amenazar con rápidas transiciones, todas ellas en torno al habilidoso Belaili. Para desgracia del Espérance, la inspiración de la que carecía el ariete argelino le sobró a Araújo. Asistido por Jorginho, el brasileño se giró, se acomodó sobre su zurda y conectó una preciosa rosca para doblar la ventaja rojinegra.

Con la tranquilidad que brinda un 2-0 en el marcador, Flamengo aplicó el modo ahorro de energía y le entregó el balón al Espérance, a la espera de sentenciar el partido en algún contraataque. Ni siquiera hizo falta, pero el combinado tunecino apenas logró inquietar al equipo de Filipe Luis, que mostró sus credenciales con solvencia.