La final de Copa peligra para Mbappé

Kylian Mbappé era el jugador destinado a desequilibrar la eliminatoria ante el Arsenal, el jugador que liderara la remontada ante el Arsenal, pero el francés, que lleva cinco partidos sin marcar, fue protagonista por motivos muy diferentes. Faltaba un cuarto de hora para el final del partido cuando se lesionó. El galo trataba de recuperar una pelota ante un ataque de Rice cuando su tobillo se dobló. Sus gestos no dejaban lugar a dudas y encendieron todas las alarmas. Necesitó asistencia médica con la entrada de los médicos del equipo y tuvo que ser sustituido.

Esta lesión (presumiblemente un esguince de tobillo) llega en un momento complicado para el francés y deja en el aire su participación en la final de la Copa del Rey, que se disputa dentro de diez días en La Cartuja. Mbappé se someterá a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la torcedura y el tiempo estimado de baja, pero las primeras impresiones y los gestos con los que ha abandonado el campo no son halagüeñas. No obstante, las primeras impresiones que llegan desde el vestuario hablan de un «esguince leve» del tobillo y el club blanco ha comunicado que le realizarán más pruebas el viernes para ver la evolución

Mbappé descansará este próximo fin de semana ante el Athletic Club (domingo, 21.00 horas) a causa de la sanción que deberá cumplir por la tarjeta roja que vio ante el Alavés en Votoria, tras una plancha a Blanco a la altura del gemelo. Tampoco parece probable que vaya a disputar el encuentro ante Getafe de la próxima semana, ya que Ancelotti tirará de rotaciones para que sus titulares lleguen en plena forma a la final de Copa, que se disputa el sábado en La Cartuja.

Noticia Relacionada Uno por uno: Saka, tan diabólico que incluso Carvajal bajó de la grada para encarársele Sergi Font El extremo fue el mejor de los ingleses e hizo un gol que impidió la remontada madridista

En cuanto a la sanción que sufrió Mbappé, hay que destacar el malesatr que ha generado en el Barcelona. Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del FC Barcelona, ha sido crítico este miércoles en declaraciones en 'RAC1': «La entrada y la sanción es absolutamente absurda. Fue escalofriante y podría haber lesionado al adversario. Es una vergüenza». «Si esto llega a ser con un jugador nuestro, que no lo hacen porque otra de las cosas que tienen es que son jugadores limpios, muy deportivos... Hombre, si a uno se le va la olla, como pasó con este jugador del Madrid, y solo le cae un partido, lo encuentro injusto y nos reafirma que lo hemos de hacer muy bien nosotros para no depender de situaciones como estas, porque esto es un mal ejemplo para el fútbol, por mucho que se le haya ido la olla. No se puede permitir, ni a Mbappé ni a nadie», ha añadido Yuste.