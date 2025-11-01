Suscribete a
Fernando Gómez: «En Valencia vivimos con un susto permanente»

A las puertas de la visita al Real Madrid, habla con ABC una de las voces valencianistas más autorizadas

Fernando Gómez defendió la camiseta del Valencia durante 15 temporadas
Fernando Gómez defendió la camiseta del Valencia durante 15 temporadas Jesús Signés

Ángel García

Tiene Fernando Gómez (Valencia, 1965) la condición de mito en la historia del Valencia CF. Sus más de 550 partidos disputados de forma oficial con el club de Mestalla le colocan en la cúspide de quienes escribieron su fábula en los anales de un ... equipo que sigue desangrando su narrativa en las últimas campañas. «Vivimos con un susto permanente, con la inquietud de saber que llevamos unos años en los que peleamos por no descender», señala el ex mediocampista.

