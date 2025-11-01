Fernando Gómez: «En Valencia vivimos con un susto permanente»

Tiene Fernando Gómez (Valencia, 1965) la condición de mito en la historia del Valencia CF. Sus más de 550 partidos disputados de forma oficial con el club de Mestalla le colocan en la cúspide de quienes escribieron su fábula en los anales de un ... equipo que sigue desangrando su narrativa en las últimas campañas. «Vivimos con un susto permanente, con la inquietud de saber que llevamos unos años en los que peleamos por no descender», señala el ex mediocampista.

—Lejos de los focos, poco se sabía de usted en los últimos años.

—La verdad es que sigo en el fútbol, pero con pocas oportunidades. Estoy a la búsqueda de un proyecto en el que pueda trabajar, ya sea como director deportivo o como entrenador. Mientras, colaboro con algunos medios de Valencia y entreno a chavales en una academia internacional. Luego, también trabajo en una empresa de automoción, en el departamento de empresas y licitaciones.

—¿Se ha olvidado el fútbol de quién fue?

—No lo creo, pero las cosas del fútbol no son siempre fáciles y no puedo estar esperando, por eso abrí otras vías por si no tenía posibilidad de volver. También tengo claro que tampoco estoy para complicarme; a nivel de trabajo, lo que sea necesario, pero no con el público que sigue al fútbol. Muchas veces las entrevistas dan lugar a confusiones porque se malinterpretan.

—Pero, ¿prefiere entrenar o dirigir la parcela deportiva desde un despacho?

— He sido director deportivo algunos años, pero como entrenador empecé tarde, tras salir del Valencia en 2010. Entrené en Tercera división, pero siempre en equipos bajos, de los que peleaban la permanencia y ¡nunca bajé! De todos modos tengo muy claro que la gente me ve más como director deportivo que como entrenador y eso hace que me esté resultando imposible entrenar. No lo estoy teniendo fácil.

—¿Ni siquiera en el Valencia?

—Hace unos años pedí poder entrenar a algún equipo de las bases, pero nunca me lo dieron.

—¿Se sintió dolido por ello siendo parte de la historia del club?

—No, para nada. No me ha preocupado nunca mi condición de ex jugador. He pretendido ser práctico porque además hay otros muchos jugadores que también podrían exigir lo mismo. Cuando lo solicité no se dio y así me lo tomé.

—Pero usted no es como los demás; jugador con más partidos, uno de los máximos goleadores…

—Soy el cuarto máximo goleador. Me superan Mundo, Waldo y Kempes. De eso sí que estoy orgulloso porque alcanzar esas marcas no es fácil, y más, habiendo sido centrocampista.

—Más motivo para sentir esa pertenencia al club.

—Yo soy valencianista, fui un chaval de San Marcelino, un barrio de la ciudad, que no podía seguir al club a esa edad. Cuando cumplí 15 años y entré como juvenil fue distinto. Yo soy valencianista porque soy de la ciudad. Por eso las marcas, a veces, no tienen que ver con el sentimiento cuando lo que realmente se siente es el club y una carrera desde joven que fue la confirmación a lo que sentía jugando en él. Eso me ha aportado mucho orgullo.

—Con ese historial, ¿cuánto valdría usted hoy?

—No lo sé. Hay muy pocos centrocampistas que hagan tantos goles como yo hice, pero no por ser mejores o peores, sino por el tipo de fútbol. Se juega con dos mediocentros en línea, con poca libertad para descolgarse al ataque, aunque en equipos importantes cambie un poco. Lo que sí está claro es que en los mejores equipos, de más nivel, los del medio del campo pueden hacer más goles porque es más sencillo llegar al área ante rivales de menor entidad.

—No es el mismo fútbol que el que jugaba en los noventa.

—Ha evolucionado mucho, pero para bien. Cambiar a mejor forma parte de la vida y los jugadores se han adaptado. El fútbol siempre está sufriendo una evolución y es normal que todo sea distinto aunque se mantenga lo elemental, que es ganar.

—¿Hay algún jugador parecido a usted en este Valencia treinta años después?

—Quizás por posición Javi Guerra o Almeida, pero creo que sería una mezcla entre ambos. Almeida a nivel estadístico parece que no aporta demasiados datos y Javi Guerra tiene un poco más de llegada.

—¿Echa de menos aquellos partidos en Mestalla?

—Me acuerdo mucho y añoro aquellos años. Ser jugador es un privilegio porque en fútbol es muy complicado llegar. Esto no es como otra profesión, puedes intentarlo y no consigues llegar. Muchas veces piensas, por ejemplo, que quieres ser médico, luchas por ello, te esfuerzas muy fuerte y lo logras. Aquí no, en el fútbol, hay más factores.

—Desde la barrera, nada será igual. Los cambios son evidentes.

—El fútbol ha cambiado y cambia de forma constante. Ahora la prevención, el cuidado, la preparación física del jugador es mucho mejor. Hay más conocimientos alrededor y se aplican a los protagonistas; la nutrición que llevan los jugadores, su día a día… ahora los futbolistas son verdaderos atletas.

—A veces esa nostalgia se asoma en partidos como el que le espera al Valencia en el Bernabéu.

—Recuerdo aquella tensión ante los partidos importantes, la emoción, el ambiente, sobre todo en casa cuando nos visitaban los fuertes. Como locales los equipos grandes se nos daban mejor, pero, por ejemplo, en Madrid salíamos a competir y a tratar de arrancar algún punto. Eran partidos siempre complicados y pocas veces conseguimos puntuar.

—Usted jugó un Mundial, el de Italia 90, y su nombre sonó varios veranos para reforzar a uno de aquellos grandes.

—En los años noventa sé que hubo un par de veces conversaciones entre el Real Madrid y el Valencia, pero siempre lo dejé del lado del club; si ellos querían, salía, pero yo no quería forzar. También hubo algo con el FC Barcelona en la época de Cruyff y también con el Atlético, que fue algo que me confirmó el club más tarde, pero siempre dejé que fuera el Valencia el que decidiera.

— Al final casi se convierte en un 'one club man'.

—Es cierto, porque siempre quise acabar aquí mi carrera, donde la empecé, pero no se pudo dar. Jugué un año en Inglaterra con los Wolves y regresé para acabar en el Castellón en Segunda B. Sólo en mis dos últimos años no defendí al Valencia.

—Habla de Cruyff, pero en 15 temporadas como ché, estuvo a las órdenes de leyendas de los banquillos.

—Siempre te acuerdas de los primeros como Paquito o Valdez, pero es verdad que haber estado a las órdenes de Di Estéfano, Hiddink, Parreira, Luis Aragonés, Ranieri… me dio mucho bagaje.

— ¿Se quedaría con alguno?

—Es complicado destacar a uno. Hiddink llegaba con ideas innovadoras y fue cuando se empezaba a ver evolucionar el fútbol con aquellos entrenamientos con tanto balón…, a Di Estéfano no lo olvido nunca y Víctor Espárrago trabajó con nosotros, que éramos muy jóvenes, y nos sacó mucho partido. Pero de quedarme con alguno, lo haría con Luis Aragonés y su sinceridad, el trato con el jugador, cómo llevaba el vestuario y lo claro que veía las cosas.

—Al Real Madrid que hoy se mide al Valencia ha llegado Xabi Alonso.

—Tampoco puedo opinar mucho porque lleva poco con el equipo, pero lo que más se podría destacar es que se ha encontrado con un Mbappé más goleador y eso es una garantía. Es normal que trate de imponer cambios tácticos y que todavía, con tan poca competición, sea mejorable el rendimiento de algunos jugadores, aunque como bloque creo que han mejorado en el centro del campo.

—Ya no son estos duelos aquellos marcados hace años por la igualdad y la tensión.

— Las circunstancias han cambiado. Es verdad que incluso en la época con Marcelino como entrenador tampoco lográbamos buenos resultados, pero la realidad ahora es muy distinta. Nosotros peleamos por mantener la categoría y los jugadores van a Madrid conociendo la complicación de puntuar en su estadio, aunque el año pasado ganaran.

—No hay claves entonces, solo cuestión de suerte.

—Tampoco es eso, aunque influye. Ellos juegan Champions y quizás no estén a tope y puedan tomárselo con cierta relajación. Pero, al final, dará lo mismo. El Real Madrid tiene muchos jugadores con pegada y está claro que saldrán a ganar. Repetir no será fácil porque tiene que salirle todo perfecto al Valencia.

—Y luego está Vinicius, tras su polémica del cambio ante el Barcelona. Se le recuerda en Valencia siempre por su episodio en Mestalla.

— Para mí supondría lo mismo enfrentarme a él que cualquier otro partido, que cualquier otro enfrentamiento. Pero sí que aquel hecho hace que ahora se sobredimensione todo lo que pueda rodear a estos partidos. Yo creo que la afición del Valencia no es racista, pero a veces se expresan, por el contexto, y dicen cosas que no se deben decir nunca. Hay que acabar con estos actos y con todos esos que pueden ser una falta de respeto a jugadores o a equipos. Es necesario que mejore la relación de las aficiones con los rivales de los equipos contrarios.

—Precisamente, en Mestalla la afición sigue de uñas con Peter Lim. Ha logrado unificar a la masa social en su contra, y mire que es algo difícil.

—La situación ahí es muy complicada. Cuando Lim llegó al club fue comprando acciones. Desconozco la cantidad que podrá haber invertido en la entidad, pero es que después si ha hecho préstamos al club, eso se le tiene que devolver.

— Su gestión, además de opaca, cada día deja más dudas.

—En 4 o 5 años no ha habido inversión. Tampoco beneficios a nivel deportivo o social. Ahora llega el momento de encontrar una solución, pero sólo está en sus manos, en lo que quiera hacer. Es evidente que estamos en una situación muy delicada, que el club acumula pérdidas y que lo que se incorpora no da el rendimiento deseado. Al final, son todo circunstancias que nos hacen sufrir. Ojalá se pase pero me da que esto aún no terminará.

—Ha bunkerizado el club. Es imposible prácticamente entrevistar jugadores, conocer el día a día más que la información institucional.

—Pero eso es algo que pasa en general, por desgracia, en todos los clubes. Es difícil encontrar entrevistas a jugadores de forma individual, que no sean ruedas de prensa, apenas ya lo hacen.

— La evolución de la que hablaba también es esto.

—El fútbol ha cambiado para mal en ese aspecto. La relación con la afición, con los seguidores, debería ser mejor, deberían comprenderse mutuamente mejor los aficionados y los jugadores, pero falta ese acercamiento que ayude a ello.

—Lo peor es que espera otra campaña de nervios y angustia.

—El equipo lleva unos años salvándose, pero nos gustaría ir mejorando poco a poco, sufrir menos. Sabemos que peleamos estando en la parte baja y que las posibilidades de caer existen. Ojalá no lo hagamos.