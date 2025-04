Fermín boicotea la cruzada de Laporta contra los Boixos Nois y luce su bandera en la celebración de la Copa

La conquista de la Copa del Rey, en la emocionante final disputada en el estadio de La Cartuja frente al Real Madrid, desató la fiesta de los jugadores del Barcelona sobra el césped del estadio hispalense segundos después de que De Burgos Bengoetxea ... decretara el final del partido. Como es habitual en este tipo de celebraciones, varios futbolistas lucieron las banderas de sus países, en el caso de los extranjeros, o de sus comunidades autónomas, como el canario Pedri, el vasco Íñigo Martínez o el andaluz Fermín.

En el caso de Fermín, la andaluza no fue la única bandera que enarboló durante la celebración en La Cartuja, en la que también lució un emblema que ha desatado la polémica en las redes y que, quizá, no haya hecho mucha gracia a su presidente, Joan Laporta. Reconocido por su lucha contra los violentos y la expulsión de Boixos Nois, los radicales azulgranas, de las gradas del Camp Nou, el dirigente vio a su jugador mostrando una enseña del grupo ultra azulgrana, contra el que Laporta mantiene una particular cruzada.

Laporta expulsó a los Boixos Nois del Camp Nou en su primera etapa como presidente azulgrana y oficialmente tampoco pueden entrar al estadio de Montjuic, aunque en los desplazamientos, como el de este sábado a Sevilla para la final de Copa ante el Real Madrid, siguen dejándose ver. De hecho, a lo largo de la jornada, los radicales azulgranas provocaron varios incidentes en las calles de la ciudad hispalense, donde se enfrentaron con la Policía.

Pese a la guerra que su presidente tiene abierta con los Boixos Nois, a Fermín no le importó lucir una bandera de este peligroso grupo ultra en la celebración por la conquista de la Copa, un hecho que llamó la atención de muchos aficionados y que ha desatado numerosos comentarios en las redes sociales.

Gavi, a la izquierda, con una bandera antimadridissta, junto a Fermín

La de Fermín no fue, sin embargo, la única bandera polémica que pudo verse durante las celebraciones de los jugadores azulgranas. La fiesta también dejó la imagen del andaluz, ya envuelto en la enseña de su comunidad autónoma, junto a su compañero Gavi, también andaluz, con una bandera atada en su cintura en la que se puede leer la palabra 'antimadridista'. Un detalle que no ha pasado desapercibido y que no gustado a los aficionados del conjunto blanco.