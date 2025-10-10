fútbol
Fechas y horarios de los 56 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey
Los encuentros se jugarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre
Detenidos 21 ultras por los incidentes violentos en la final de la Copa del Rey celebrada en Sevilla
ABC
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho públicos este viernes las fechas y horarios correspondientes a los 56 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.
Entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre se disputará ... íntegramente esta ronda que empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local en la eliminatoria.
El Negreira, el club que vacila al Barça, estrella del sorteo de la Copa del ReyMiguel Zarza
Pese a que no podía quedar emparejado con el Barça, el conjunto gallego atrajo toda la atención de la primera ronda del torneo por su denominación y la coincidencia con el 'caso Negreira'
Así, los diez clubes de categorías regionales, todos ellos procedentes de la eliminatoria previa, se medirán a equipos de Primera División, teniendo en cuenta que en el sorteo no entraron los cuatro clubes que disputarán la Supercopa en enero: Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic.
Fechas y horarios
Martes 28 de octubre
19:00 Constancia-Girona
19:00 Ourense CF-Oviedo
19:00 At. Tordesillas-Burgos
19:30 SD Logroñés-Racing
19:30 Langreo-Racing Ferrol
19:30 UCAM Murcia-Cádiz
20:00 Maracena-Valencia
20:00 Inter Valdemoro-Getafe
20:00 Roda-Granada
20:00 Tropezón-CyD Leonesa
20:00 Guadalajara-Cacereño
20:00 Rayo Majadahonda-Talavera
20:00 San Fernando-Albacete
20:30 Utebo-Huesca
20:30 Alcalá-Tenerife
21:00 Toledo-Sevilla
21:00 Negreira-Real Sociedad
21:00 Extremadura-Las Palmas
Miércoles 29 de octubre
18:00 Poblense-Sabadell
19:00 Los Garres-Elche
19:00 Sant Jordi-Osasuna
19:00 Mutilvera- Zaragoza
19:00 Ebro-Tarazona
19:30 La Unión-Ceuta
20:00 At. Astorga-Mirandés
20:00 Torrent-Juventud Torremolinos
20:00 Sant Just-Mallorca
20:00 Lorca-Almería
20:00 Náxara-Eibar
20:00 Caudal-Sporting
20:00 Cieza-Córdoba
20:00 Navalcarnero-Mérida
20:00 Numancia-Arenas
20:00 Sant Andreu-Teruel
20:00 Azuaga-Leganés
20:00 Portugalete-Valladolid
20:30 Puente Genil-Cartagena
20:30 UD Ourense-Pontevedra
20:30 Reus Reddis-Europa
21:00 Ciudad de Lucena-Villarreal
21:00 Yuncos-Rayo Vallecano
21:00 Jaén-Eldense
21:00 Quintanar del Rey-Ibiza
Jueves 30 de octubre
19:00 Orihuela-Levante
19:00 Puerto de Vega-Celta
19:30 Valle de Egües-Andorra
20:00 Getxo-Alavés
20:00 Ávila-Avilés
20:00 At. Baleares-Gimnàstic
20:00 UD Logroñés-Ponferradina
20:00 At. Antoniano-Castellón
21:00 Estepona FS-Málaga
21:00 At. Palma del Río-Betis
21:00 Lleida-Espanyol
21:00 Sámano-Deportivo
21:00 Murcia-Antequera
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete