Fechas y horarios de los 56 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho públicos este viernes las fechas y horarios correspondientes a los 56 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre se disputará ... íntegramente esta ronda que empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local en la eliminatoria.

Fechas y horarios Martes 28 de octubre 19:00 Constancia-Girona 19:00 Ourense CF-Oviedo 19:00 At. Tordesillas-Burgos 19:30 SD Logroñés-Racing 19:30 Langreo-Racing Ferrol 19:30 UCAM Murcia-Cádiz 20:00 Maracena-Valencia 20:00 Inter Valdemoro-Getafe 20:00 Roda-Granada 20:00 Tropezón-CyD Leonesa 20:00 Guadalajara-Cacereño 20:00 Rayo Majadahonda-Talavera 20:00 San Fernando-Albacete 20:30 Utebo-Huesca 20:30 Alcalá-Tenerife 21:00 Toledo-Sevilla 21:00 Negreira-Real Sociedad 21:00 Extremadura-Las Palmas Miércoles 29 de octubre 18:00 Poblense-Sabadell 19:00 Los Garres-Elche 19:00 Sant Jordi-Osasuna 19:00 Mutilvera- Zaragoza 19:00 Ebro-Tarazona 19:30 La Unión-Ceuta 20:00 At. Astorga-Mirandés 20:00 Torrent-Juventud Torremolinos 20:00 Sant Just-Mallorca 20:00 Lorca-Almería 20:00 Náxara-Eibar 20:00 Caudal-Sporting 20:00 Cieza-Córdoba 20:00 Navalcarnero-Mérida 20:00 Numancia-Arenas 20:00 Sant Andreu-Teruel 20:00 Azuaga-Leganés 20:00 Portugalete-Valladolid 20:30 Puente Genil-Cartagena 20:30 UD Ourense-Pontevedra 20:30 Reus Reddis-Europa 21:00 Ciudad de Lucena-Villarreal 21:00 Yuncos-Rayo Vallecano 21:00 Jaén-Eldense 21:00 Quintanar del Rey-Ibiza Jueves 30 de octubre 19:00 Orihuela-Levante 19:00 Puerto de Vega-Celta 19:30 Valle de Egües-Andorra 20:00 Getxo-Alavés 20:00 Ávila-Avilés 20:00 At. Baleares-Gimnàstic 20:00 UD Logroñés-Ponferradina 20:00 At. Antoniano-Castellón 21:00 Estepona FS-Málaga 21:00 At. Palma del Río-Betis 21:00 Lleida-Espanyol 21:00 Sámano-Deportivo 21:00 Murcia-Antequera

