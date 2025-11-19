Una fase de clasificación solo por detrás de las de Rusia 2018 y Sudáfrica 2010

España demostró una vez más su especial fiabilidad en las fases de clasificación para el Mundial, la gran cita del fútbol a nivel de selecciones. ﻿De las 22 fases finales del torneo que se han disputado hasta la fecha, la selección española solo ... ha estado ausente en seis, y en la próxima cita de Estados Unidos, México y Canadá alcanzará las 17 presencias, 13 de ellas de forma consecutiva. La camiseta roja no falta al torneo más deseado desde Argentina 1978, protagonizando casi medio siglo de presencia continuada.

En Europa únicamente la selección de Alemania, una de las dominadoras del fútbol mundial con cuatro títulos, supera esta hazaña, pues recientemente sellaron su decimonovena clasificación seguida (desde Brasil 1950) para la fase final de una Copa del Mundo. Aunque a nivel global es precisamente la selección brasileña, ya clasificada también para el Mundial del próximo verano, quien marca el paso, pues es el único país que ha disputado todas las ediciones del torneo desde su estreno en Uruguay 1930, ganándolo en cinco ocasiones.

España faltó a ese primer Mundial, pues pese a sus buenos números a lo largo de la historia, también tuvo varios tropiezos en las fases de clasificación, e incluso renunció en un par de ocasiones por circunstancias ajenas a lo estrictamente deportivo. En 1930, por ejemplo, pese a haber demostrado su categoría propinando a Inglaterra su primera derrota fuera de casa, declinó la invitación a la Copa del Mundo. El motivo fue económico y de organización, pues el viaje al nuevo continente en aquella época todavía se hacía en barco y obligaba a los clubes a ceder a sus mejores futbolistas durante unos dos meses. Ese mismo motivo, unido al enfado de otras federaciones por el hecho de que se hubiese elegido Sudamérica como sede del primer Mundial, provocó que solo cuatro equipos europeos, Francia, Rumanía, Bélgica y Yugoslavia, cruzasen el charco.

Dos citas después, y tras haber participado en el Mundial de Italia en 1934, donde acabó quinta, la Guerra Civil evitó que la selección española pudiera acudir a la fase final disputada en Francia de 1938.

Malos resultados o mala fortuna

El resto de ausencias, cuatro hasta la fecha, sí fueron consecuencia de una mala fase de clasificación o la mala fortuna, como en la pelea por entrar en la cita de Suiza 1954, cuando el desempate con Turquía lo decidió en un sorteo la mano inocente del niño italiano Luigi Franco Gemma.

Entre las que acabaron bien para España quedará esta última fase de clasificación por un billete para Estados Unidos, México y Canadá 2026. Un grupo que la selección de Luis de la Fuente lideró con mano firme de principio a fin, con el único lunar del empate cedido en La Cartuja ante Turquía en el último encuentro. Un tropiezo que impidió a la selección emular su mejor fase de clasificación, la de Sudáfrica 2010, en la que ganó todos sus partidos, en un preludio de lo que sería su único título Mundial, levantado el 11 de julio de aquel año en Johannesburgo.

También en los torneos de clasificación para los Mundiales de Italia 1934 e Inglaterra 1966 consiguió España ganar todos sus encuentros, pero fueron fases mucho más cortas, con apenas dos partidos cada una.

Independientemente del éxito o no de España en las diferentes fases de clasificación, y del número de victorias y puntos que alcanzó en cada ocasión, un dato destaca entre sus estadísticas. La española es la única selección en todo el mundo que jamás ha perdido un partido como local habiendo un billete a la Copa del Mundo en juego.

La selección española y la Copa del Mundo

Esta es la relación de las 22 fases finales del Mundial disputadas hasta la fecha y el papel que hizo la selección española en cada una de sus respectivas fases de clasificación.

NO CLASIFICADA Uruguay 1930 España declina la invitación por los problemas logísticos y económicos de un largo viaje en barco hasta el viejo continente.

CLASIFICADA Italia 1934 (2 victorias, 0 empates, 0 derrotas) La selección española accede al torneo después de que se introdujeran por primera vez las fases clasificatorias. La selección que integraban los Zamora, Lángara o Quincoces vence en la eliminatoria ibérica a Portugal por un contundente resultado: 9-0 en la ida en Chamartín y 1-2 en la vuelta en Lisboa.

NO CLASIFICADA Francia 1938 La fase final del torneo coincide con la guerra civil en España, por lo que la selección no participará en la Copa del Mundo.

CLASIFICADA Brasil 1950 (1 victoria, 1 empate y 0 derrotas) Como en 1934, España se juega el billete con los vecinos portugueses, y con idéntico desenlace. Tras el 5-1 de la ida en Chamartín, de nada le vale a los lusos el empate a 2 de la vuelta en su capital.

NO CLASIFICADA Suiza 1954 (1 victoria, 1 derrota y 1 empate) España comparte grupo de clasificación con Turquía y la Unión Soviética, pero esta renuncia por motivos políticos y todo queda reducido a un duelo directo de ida y vuelta. España gana en casa (4-1) pero cae en la vuelta en tierras otomanas por (1-0). El desempate, jugado en el Olímpico de Roma, acaba 2-2, por lo que la clasificación se decide en un sorteo. Luigi Franco Gemma, un italiano de catorce años hijo de un empleado del estadio, saca el papel de Turquía y deja a España sin Mundial.

NO CLASIFICADA Suecia 1958 (2 victorias, 1 empate y 1 derrota) Segundo traspié consecutivo pero en esta ocasión debido únicamente a los deméritos deportivos. Pese a contar con futbolistas como Di Stéfano, Gento o Kubala España no supera una clasificación que disputaba a Escocia y Suiza. Dos pinchazos iniciales son difíciles de remontar y la selección acaba por detrás de los británicos.

CLASIFICADA Chile 1962 (3 victorias, 1 empate y 0 derrotas) España debe jugar en un grupo con Dinamarca y Gales, pero al abandonar el torneo los daneses sólo disputa dos partidos: victoria 1-2 en Cardiff y empate 1-1 en Madrid. Quedar primera y la renuncia de Austria dan a España la oportunidad de jugar una repesca contra Marruecos, eliminatoria en la que vence los dos partidos. 0-1 en Casablanca y 3-2 en Madrid.

CLASIFICADA Inglaterra 1966 (2 victorias, 0 empates y 1 derrota) España afronta un grupo con Irlanda y Siria, pero esta abandona el triangular para apoyar el boicot de los países africanos por su número de plazas para la cita mundialista. España cae en la ida en Dublín (1-0) pero gana en la vuelta en Sevilla (4-1). En el partido de desempate, en París, vuelve a vencer la selección española por 1-0.

NO CLASIFICADA México 1970 (2 victorias, 2 empates y 2 derrotas) España compartía un grupo con Yugoslavia, Bélgica y Finlandia que se acabaron apuntando los belgas. Un empate frente a ellos en el Santiago Bernabéu y la inesperada derrota ante Finlandia en Helsinki acabaron siendo la tumba de las esperanzas españolas.

NO CLASIFICADA Alemania 1974 (2 victorias, 2 empates y 1 derrota) Último Mundial al que España no se clasificó. Como en el período 1954-58, la selección encadenó dos ausencias de la Copa del Mundo. En esta ocasión, el grupo formado por España, Yugoslavia y Grecia acabó con las dos primeras igualadas en puntos y diferencia de goles. Katalinski decidió para los balcánicos el choque de desempate disputado en tierras alemanas.

CLASIFICADA Argentina 1978 (3 victorias, 0 empates y 1 derrota) España acaba líder de un grupo con Rumanía y Yugoslavia. Sólo pierde en Bucarest y por la mínima ante los rumanos, pero logra sacar adelante la clasificación.

CLASIFICADA España 1982 La selección española disputa el torneo como anfitriona.

CLASIFICADA México 1986 (4 victorias, 0 empates y 2 derrotas) El grupo de clasificación lo integran en esta ocasión cuatro equipos, España, Escocia, Gales e Islandia. Pese a caer de forma contundente en Glasgow (3-1) y Wrexham (3-0) la selección se queda el liderato final con un punto de ventaja sobre ambos combinados británicos.

CLASIFICADA Italia 1990 (6 victorias, 1 empate y 1 derrota) Vuelve a crecer el grupo de clasificación, que cuenta además de España con otros cinco equipos: Irlanda, Hungría, Irlanda del Norte y Malta. La selección pincha ante húngaros e Irlandeses, pero sella el billete sin apuros, pues aunque acaba primera se clasificaban dos selecciones.

CLASIFICADA Estados Unidos 1994 (8 victorias, 3 empates y 1 derrota) Sigue ampliándose el grupo de clasificación, que esta vez forman siete equipos. España acaba líder dos puntos por delante de Irlanda, que también se clasifica, Dinamarca (que queda también a dos puntos), Irlanda del Norte, Lituania, Letonia y Albania. Los daneses son los únicos capaces de doblegar a la selección española (1-0).

CLASIFICADA Francia 1998 (8 victorias, 2 empates y 0 derrotas) Una fase de clasificación sin conocer la derrota mete a España en el Mundial como líder de grupo. Detrás quedan Yugoslavia, República Checa, Eslovaquia, Islas Feroe y Malta.

CLASIFICADA Corea y Japón 2002 (6 victorias, 2 empates y 0 derrotas) España acaba de nuevo como primera clasificada de grupo, esta vez de forma más holgada, con 5 puntos de ventaja sobre Austria, después de firmar una fase sin derrotas. En el camino se quedan Israel, Bosnia y Herzegovina y Liechtenstein.

CLASIFICADA Alemania 2006 (6 victorias, 6 empates y 0 derrotas) España tiene que acudir a la repesca después de acabar segunda de grupo por detrás de Serbia y Montenegro. Más atrás quedan Bosnia y Herzegovina, Bélgica, Lituania y San Marino. El choque final es ante Eslovaquia, que recibe un contundente 5-1 en el Vicente Calderón y no puede pasar del empate (1-1) en la vuelta en Bratislava.

CLASIFICADA Sudáfrica 2010 (10 victorias, 0 empates y 0 derrotas) La mejor fase clasificación de España para un Mundial. La selección ganó los diez partidos, sumando 30 puntos, y consiguió 28 goles a favor por solo 5 en contra. El segundo clasificado del grupo, Bosnia y Herzegovina, acabó 11 puntos por detrás. y no fue un grupo sencillo, pues había rivales como Bélgica y Turquía.

CLASIFICADA Brasil 2014 (6 victorias, 2 empates y 0 derrotas) La campeona del mundo lideró su grupo de forma brillante antes de darse de bruces con el Mundial. Lideró, sin derrotas, un grupo en el que estaban Francia, Finlandia, Georgia y Bielorrusia. Curiosamente los dos empates fueron en casa, ante Francia (1-1) y Finlandia (1-1).

CLASIFICADA Rusia 2018 (9 victorias, 1 empate y 0 derrotas) Como en la reciente clasificación para el Mundial 2026, España rozó el pleno. Lo estropeó Italia, que logró un 1-1 en Turín ante 'La Roja'. El resto de encuentros acabaron en victoria, por lo que la selección dirigida entonces por Julen Lopetegui no tuvo problemas para sacar el billete a Rusia, aventajando en cinco puntos a la 'azzurra'.

CLASIFICADA Qatar 2022 (5 victorias, 1 empate y 1 derrota) De nuevo España consiguió la clasificación de forma directa, al acabar como primera su grupo, dejando por detrás a Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. Los pinchazos fueron ante Grecia en Granada (1-1) y ante Suecia en Solna (2-1).

CLASIFICADA EE.UU., México y Canadá 2026 (5 victorias, 1 empate y 0 derrotas) De nuevo faltó un partido para lograr el pleno. Con la clasificación virtual en el bolsillo Turquía rascó un empate en Sevilla (2-2) que no empañó una brillante y autoritaria clasificación española.

El sorteo para la fase final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano (11 de junio al 19 de julio) tendrá lugar el próximo 5 de diciembre y España lo afrontará desde el bombo de las cabezas de serie.