La ineficacia sentencia al Espanyol ante el Villarreal

Qué caro se paga la falta de sangre. Este Villarreal es un equipo completo y maduro, y tan solo con eficacia o siendo sobresaliente el Espanyol hubiese tenido alguna posibilidad. A través de la primera, precisamente, le tumbó el Pafos. El Espanyol tuvo llegadas - ... que no ocasiones- de todos los colores en la primera mitad, pero no concretó y el gol de Gerard antes del descanso fue una estocada difícilmente revertible. Por contra, los de Marcelino no dieron puntada sin hilo. Todos sus ataques tenían un sentido y un destino. El segundo lo anotó Moleiro, con un Espanyol buscando el gol con más ímpetu que orden.

Hoy publica ABC una entrevista en la que el catedrático de Psiquiatría Javier García Campayo asegura que «Lo que más nos hace sufrir es la necesidad de controlarlo todo». En el fútbol hay demasiado de azaroso y coyuntural y sería iluso que los entrenadores pensaran que todo lo que ocurre en el verde está en su mano. Sin embargo, Marcelino no debe de ser de quienes padecen ese sufrimiento al que se refería García Campayo. En momentos de dificultad debe de mirar a su banquillo y sentir una paz interior que actúa de calmante. El técnico se guardó de suplentes a Altimira, Foyth, Parejo, Ilias, Gueye, Ayoze y Cardona. Eso es tener un plan B y lo demás, nimiedades.

Manolo González optó por Urko de inicio. Dejó a un lado los inventos y salió con Roberto y Dolan. El Espanyol decidió no pagar los 125.000 euros que pedía el Villarreal para dejar jugar al cedido Carlos Romero, que venía siendo el mejor del equipo.

Noticia Relacionada «Las entrenadoras no tenemos cabida en el fútbol masculino; ahí sí hay discriminación» Sergi Font

En el inicio, vimos a un Espanyol fluido, centrado e intenso. Asombró la espacialmente engrasada conexión entre centrocampistas y delanteros. El Villarreal no es uno de esos equipos que basan su juego en la posesión y el partido estaba siendo periquito. Sin embargo, la primera seria la tuvo Gerard a centro de Buchanan, pero Dmitrovic despejó con el pulgar.

Para nada estaba arrinconado el Espanyol, que llegó mucho, pero, con su alma de corderito, no concretó nada. La reticencia de Expósito a chutar y la falta de decisión de Dolan en los centros privaron a los de Manolo de ser más letales. Y ante tanta oportunidad desaprovechada, ahora sí marcó Gerard Moreno. Tiro abierto con la zurda del de Santa Perpètua que rebotó en un jugador del Espanyol para sorprender a Dmitrovic. Pidió, por supuesto, perdón. Un 0-1 injusto para cerrar una primera parte más blanquiazul, aunque sin premio por méritos propios. Es el castigo al que un equipo como el Espanyol se expone ante un conjunto cuyo ritmo y calidad solo están al alcance de media docena de equipos de la competición.

Al segundo acto salió con ahínco el Espanyol, pero más de lo mismo: le seguía faltando mala uva. Sí la tuvo el Villarreal, que en los balones divididos no dudaba y, en este caso, Buchanan se llevó el balón para ponérselo a Moleiro. 0-2 en la tercera acción peligrosa del partido para el Villarreal. La antítesis a lado y lado del campo.

Para el Espanyol todo iba cuesta abajo. Gerard perdonó el tercero en una jugada que era tan clara que más de uno debió de pensar que hubo algo de caridad en la finalización del experico. Luego Comesaña la mandó lamiendo el poste de Dmitrovic y al Villarreal se le estaba poniendo cara del Espanyol de la primera parte, solo que con un 0-2 favorable.

Quedaba tiempo, pero la sensación de que el marcador pudiera revertise era nula. Desde luego, a ello no invitaba la estrategia del Espanyol, basada en centros como filosofía de vida y la esperanza de que Kike García, cual mago de Gran Vía, se sacara de la chistera un testarazo. Y el Villarreal, cómodo y saliendo con todo a la mínima. Dolan se atrevió, al fin, a chutar y sonó el primer 'uy' de la noche. Pero ya era el minunto 90.

FICHA DEL PARTIDO

ESPANYOL: Dmitrovic, El Hilali (82' Rubio), Calero, Cabrera, Salinas, Urko (82' Rubén), Pol (59' Kike), Expósito (71' Jofre), Milla (71' Pickel), Dolan, Roberto.

VILLARREAL: Júnior, Veiga, Marín, Navarro, Pedraza, Comesaña (74' Gueye), Partey, Buchanan (83' Ilias), Moleiro (83' Cardona), Gerard (72' Pepé), Oluwaseyi (74' Ayoze).

GOLES: 0-1 Gerard (43'), 0-2 Moleiro (57').

ÁRBITRO: Alejandro José Hernández (canario). Amonestó a Buchanan (61'), Navarro (81').