fútbol

La ineficacia sentencia al Espanyol ante el Villarreal

Ambos equipos fueron su antítesis: determinantes los groguets y faltos de claridad en ataque los pericos (0-2)

El Espanyol está de aniversario: 125 años de maravillosa minoría

Moleiro celebra su gol ante el Espanyol, con Dmitrovic en el suelo
Ricard López

Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Qué caro se paga la falta de sangre. Este Villarreal es un equipo completo y maduro, y tan solo con eficacia o siendo sobresaliente el Espanyol hubiese tenido alguna posibilidad. A través de la primera, precisamente, le tumbó el Pafos. El Espanyol tuvo llegadas - ... que no ocasiones- de todos los colores en la primera mitad, pero no concretó y el gol de Gerard antes del descanso fue una estocada difícilmente revertible. Por contra, los de Marcelino no dieron puntada sin hilo. Todos sus ataques tenían un sentido y un destino. El segundo lo anotó Moleiro, con un Espanyol buscando el gol con más ímpetu que orden.

