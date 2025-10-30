Suscribete a
fútbol / copa del rey

El exmadridista Mariano, nueve años después, cogió su fusil y firmó otro 'hat-trick'

primera eliminatoria

El delantero del Alavés, gran protagonista de la goleada del club vitoriano ante el modesto Getxo (0-7)

Resultados de la Copa del Rey

Mariano celebra uno de sus tres goles ante el Getxo
Mariano celebra uno de sus tres goles ante el Getxo efe

A. L. Menéndez

El petardazo del Oviedo el martes, cuando cayó eliminado ante el Ourense CF (4-2), despertó al resto de equipos de Primera. El club asturiano es el único de la máxima categoría que ha quedado apeado de la Copa del Rey en la ... primera eliminatoria, cuyos últimos partidos se han disputado este jueves.

