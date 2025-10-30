El exmadridista Mariano, nueve años después, cogió su fusil y firmó otro 'hat-trick'

El petardazo del Oviedo el martes, cuando cayó eliminado ante el Ourense CF (4-2), despertó al resto de equipos de Primera. El club asturiano es el único de la máxima categoría que ha quedado apeado de la Copa del Rey en la ... primera eliminatoria, cuyos últimos partidos se han disputado este jueves.

Fue otra noche bastante plácida para los favoritos, con una excepción, el Levante. El conjunto valenciano evitó la prórroga ante el Orihuela en el minuto 90+2. El joven delantero Espí, que ya había marcado el tercer gol azulgrana, anotó el definitivo y salvador tanto para dibujar un apretado marcador (3-4).

Al otro madrugador de Primera, el Celta, le bastó una faena aseada para imponerse sin apuros en el campo del modesto Puerto de Vega asturiano (0-2). Tras el descanso, Marcos y Rodríguez (de penalti) resolvieron el encuentro en apenas cuatro minutos de acierto gallego.

La goleada del día la firmó el Alavés. Los vitorianos no tuvieron piedad del Getxo y les endosaron a sus paisanos vascos un llamativo 0-7. El gran protagonista fue un futbolista muy popular, para bien y para mal, durante su lejana etapa como jugador del Real Madrid.

Se llama Mariano, se apellida Díaz, tiene doble nacionalidad hispano-dominicana y rememoró en el campo de Gobela sus mejores tiempos. Tal cual, porque repitió exactamente lo que hizo hace nueve años, el 30 de noviembre de 2016, cuando vistiendo la camiseta blanca le marcó tres goles a la Cultural Leonesa en el partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa. Aquel día, el Real Madrid ganó 6-1.

🎥 Palabras de Mariano Diaz, la gran figura de Real Madrid en la goleada sobre Cultural Leonesa. pic.twitter.com/plE5OiUond — Real Madrid World 🌍 (@realmadridnote) December 1, 2016

Este jueves, el atacante nacido en Premiá de Mar (Barcelona) hace 32 años anotó los dos primeros tantos y el quinto. Sus compañeros Vicente (dos), Morcillo y Martínez cerraron el claro triunfo visitante.

Menos holgada, mucho menos, fue la victoria del Espanyol ante el At. Lleida. Pese al madrugador gol de penalti de Kike García, el conjunto ilerdese empató tres minutos más tarde y a los barceloneses les entraron dudas. De hecho, se fueron al descanso con empate.

Sin embargo, a la vuelta de los vestuarios fue de nuevo Kike García el que se apresuró a poner de nuevo por delante al conjunto blanquiazul. De poco sirvió. El Espanyol fue incapaz de aumentar la ventaja y sufrió durante toda la segunda parte debido a lo apretado del marcador.

El último club de Primera en liza, el Betis, espantó enseguida cualquier atisbo de sorpresa o apuro. Riquelme marcó en el minuto 8 y, a partir de ahí, una progresiva lluvia de goles —Altamira, Pablo García (2) Llorente, de nuevo Riquelme y Ezzalzouli—refrendó el contundente triunfo en el estadio del humilde Palma del Río (1-7).

Sorteo, el 11 de noviembre

Los equipos clasificados para la segunda eliminatoria conocerán a sus rivales en el sorteo que se celebrará en la sede de la Real Fderación Española de Fútbol (RFEF) el martes 11 de noviembre. Los encuentros se celebrarán del martes 2 al jueves 4 de diciembre.

A diferencia de lo sucedido en el primer envite recién concluido, los emparejamientos no estarán condicionados por criterios de proximidad geográfica. Eso sí, los clubes modestos sí se enfrentarán a un equipo de Primera.

Barcelona, Real Madrid, Athletic y Atlético, participantes en la Supercopa de España seguirán exentos. Sus respectivas bolas no entrarán en el sorteo de Copa del Rey hasta la siguiente ronda ronda (dieciseisavos).

Resultados

Orihuela 3-4 Levante

Puerto de Vega 0-2 Celta

Valle de Egües 1-5 Andorra

Getxo 0-7 Alavés

Ávila 1-0 Avilés

At. Baleares 2-0 Gimnàstic

UD Logroñés 1-3 Ponferradina

At. Antoniano 1-0 Castellón

Estepona FS 1-3 Málaga

At. Palma del Río 1-7 Betis

Lleida 1-2 Espanyol

Sámano 1-5 Deportivo